Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Японія долучилася до блокування активів центробанку Росії.

Також буде заморожено активи президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, “Промсвязьбанку” та “Внешкомбанку”.

Введені у дію санкції також передбачають заборону експорту до 49 російських організацій.

“Ми дійшли згоди [з західними партнерами.- прим. ред ] щодо потреби в запровадженні потужних санкцій проти Росії”, – зазначив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида.

Нагадаємо, вчора Сполучені Штати запровадили санкції проти Центрального банку РФ. Наразі вже заморожено понад 600 млрд доларів з активів центробанку. Завдяки японським санкціям, буде заблоковано ще 3 млрд доларів.