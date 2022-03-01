Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Японія долучилася до блокування активів центробанку Росії.
Також буде заморожено активи президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, “Промсвязьбанку” та “Внешкомбанку”.
Введені у дію санкції також передбачають заборону експорту до 49 російських організацій.
“Ми дійшли згоди [з західними партнерами.- прим. ред ] щодо потреби в запровадженні потужних санкцій проти Росії”, – зазначив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида.
Нагадаємо, вчора Сполучені Штати запровадили санкції проти Центрального банку РФ. Наразі вже заморожено понад 600 млрд доларів з активів центробанку. Завдяки японським санкціям, буде заблоковано ще 3 млрд доларів.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що країна надасть Україні протитанкову зброю та заборонить імпорт російської нафти.
- Уряд Фінляндії відправить до України автомати, боєприпаси, бронежилети та комбіновані каски.Окрім цього, буде доставлено два пункти першої допомоги та пакети бойового пайка.
- Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.