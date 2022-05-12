Про це повідомило японське видання Kyodo News.

Японський уряд долучився до санкцій, які раніше наклали Сполучені Штати Америки та Євросоюз. Відтепер японські компанії будуть змушені шукати альтернативні способи для врегулювання платежів і продовження бізнесу в РФ.

Приватним особам та компаніям буде заборонено робити нові інвестиції в Росії, які нададуть їм понад 10% акцій. Аналогічні обмеження стосуються позик, де визначено строк погашення більше як один рік.

“За даними Мінфіну, у 2021 році Японія інвестувала в Росію 61,2 млрд єн (470 млн доларів). Хоча очікується, що заборона на інвестиції вплине на нові підприємства в Росії, її вплив на японські компанії також неминучий”, — зазначили у виданні.

Японські компанії, які продовжують бізнес у РФ, стикаються з проблемами через збої в логістиці. Якщо їм заборонять залучати кошти з Японії, то ситуація стане ще складнішою.