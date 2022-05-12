Про це повідомило японське видання Kyodo News.
Японський уряд долучився до санкцій, які раніше наклали Сполучені Штати Америки та Євросоюз. Відтепер японські компанії будуть змушені шукати альтернативні способи для врегулювання платежів і продовження бізнесу в РФ.
Приватним особам та компаніям буде заборонено робити нові інвестиції в Росії, які нададуть їм понад 10% акцій. Аналогічні обмеження стосуються позик, де визначено строк погашення більше як один рік.
“За даними Мінфіну, у 2021 році Японія інвестувала в Росію 61,2 млрд єн (470 млн доларів). Хоча очікується, що заборона на інвестиції вплине на нові підприємства в Росії, її вплив на японські компанії також неминучий”, — зазначили у виданні.
Японські компанії, які продовжують бізнес у РФ, стикаються з проблемами через збої в логістиці. Якщо їм заборонять залучати кошти з Японії, то ситуація стане ще складнішою.
- Нагадаємо, Японія оголосила про введення нових санкцій – вони торкнуться активів фізичних осіб і банків, а також військового та технологічного секторів.
- Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про запровадження чергових санкцій проти Росії через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого виступу у фінансовому районі Лондона 5 травня виголосив, що країна диверсифікуватиме закупівлю енергії, використовуючи ядерні реактори та відновлювані джерела енергії задля зменшення залежності від російської енергетики.
- Водночас Японія не підтримає негайну заборону імпорту російської нафти разом з ЄС. Країна має обмежені власні ресурси.