Уряд Японії вкотре долучився до санкціонування РФ через напад на Україну та ухвалив рішення заморозити активи російських посадовців.

Про це повідомляє Міністерство фінансів Японії.

Зазначено, що відповідне рішення Кабмін приймав з огляду на дії великих країн “для підтримки миру та безпеки й сприяння міжнародним зусиллям щодо досягнення миру”. Так, у санкційний список Японії потрапили 17 російських посадовців. Зокрема, 11 депутатів Держдуми РФ, бізнесмен та родичі олігарха Юрія Ковальчука. А саме: