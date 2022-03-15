Про це повідомляє Міністерство фінансів Японії.
Зазначено, що відповідне рішення Кабмін приймав з огляду на дії великих країн “для підтримки миру та безпеки й сприяння міжнародним зусиллям щодо досягнення миру”. Так, у санкційний список Японії потрапили 17 російських посадовців. Зокрема, 11 депутатів Держдуми РФ, бізнесмен та родичі олігарха Юрія Ковальчука. А саме:
- Юрій Афонін;
- Євгеній Бессонов;
- Леонід Калашніков;
- Володимир Кашин;
- Микола Коломейцев;
- Олексій Курінний;
- Іван Мельников;
- Дмитро Новіков;
- Микола Осадчий;
- Казбек Тайсаєв;
- Геннадій Зюганов;
- Віктор Вексельберг, голова ради директорів групи компаній “Ренова”.
- Кирило Ковальчук;
- Борис Ковальчук;
- Кіра Ковальчук;
- Степан Ковальчук;
- Тетяна Ковальчук.
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