Про це повідомляє Міністерство фінансів Японії.

Зазначено, що відповідне рішення Кабмін приймав з огляду на дії великих країн “для підтримки миру та безпеки й сприяння міжнародним зусиллям щодо досягнення миру”. Так, у санкційний список Японії потрапили 17 російських посадовців. Зокрема, 11 депутатів Держдуми РФ, бізнесмен та родичі олігарха Юрія Ковальчука. А саме: 

  • Юрій Афонін;
  • Євгеній Бессонов;
  • Леонід Калашніков;
  • Володимир Кашин;
  • Микола Коломейцев;
  • Олексій Курінний;
  • Іван Мельников;
  • Дмитро Новіков;
  • Микола Осадчий;
  • Казбек Тайсаєв;
  • Геннадій Зюганов;
  • Віктор Вексельберг, голова ради директорів групи компаній “Ренова”.
  • Кирило Ковальчук;
  • Борис Ковальчук;
  • Кіра Ковальчук;
  • Степан Ковальчук;
  • Тетяна Ковальчук.

 