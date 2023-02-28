Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.
Нові японські санкції стосуються 39 фізичних осіб, 73 організацій та одного банку, а також 9 осіб зі східних та південних регіонів України, які вважаються безпосередньо причетними до окупації цих територій Російською Федерацією.
У підсанкційному переліку росіян опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін та голова концерну “Калашников” Алан Лушніков, а також співробітники Генерального штабу Збройних сил РФ.
Крім того, до списку потрапили співробітники адміністрації президента Росії. Зокрема, голова управління президента Росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева та заступник голови управління президента із забезпечення діяльності Держради Борис Рапопорт.
Водночас Японія запровадила санкції проти ПВК “Вагнер”, “Росбанку” й інститутів Російської академії наук тощо.
Активи зазначених організацій будуть заморожені.
- Волонтер із Японії Такао Тайнака приїхав до України влітку 2022 року. З того часу японець активно допомагає українцям. Зокрема, їздить в зону бойових дій та підтримує людей, що живуть під ворожими обстрілами.
- Уряд Японії планує надати Україні додаткові $5,5 млрд допомоги. Такі наміри оголосив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
- Японія надасть майже 10 мільйонів доларів на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах у сферах освіти, культури й захисту журналістів. Цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні.