У міністерстві закордонних справ Японії заявили, що запроваджують санкції проти 48 фізичних та 73 юридичних осіб, а також одного російського банку.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.

Нові японські санкції стосуються 39 фізичних осіб, 73 організацій та одного банку, а також 9 осіб зі східних та південних регіонів України, які вважаються безпосередньо причетними до окупації цих територій Російською Федерацією.

У підсанкційному переліку росіян опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін та голова концерну “Калашников” Алан Лушніков, а також співробітники Генерального штабу Збройних сил РФ.

Крім того, до списку потрапили співробітники адміністрації президента Росії. Зокрема, голова управління президента Росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева та заступник голови управління президента із забезпечення діяльності Держради Борис Рапопорт.

Водночас Японія запровадила санкції проти ПВК “Вагнер”, “Росбанку” й інститутів Російської академії наук тощо.

Активи зазначених організацій будуть заморожені.