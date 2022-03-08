Японський уряд запровадив чергові санкції проти Росії через її вторгнення до України. Санкції торкнулись, зокрема, 20 росіян, серед яких чиновники та олігархи. Окрім цього санкції запроваджено проти Республіки Білорусь.

Про це йдеться на сайті МЗС Японії.

Японія запровадила персональні санкції проти речника президента РФ Дмитра Пєскова, першого заступника керівника АП РФ Сергія Корнієнка, заступника голови АП РФ Дмитра Козака, глави Чечні Рамзана Кадирова.

Також санкції введено проти російських олігархів, серед яких брати Борис та Аркадій Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов.

Окрім цього японські санкції торкнулись таких двох організацій як Агентство інтернет-досліджень та ПВК “Вагнер”.

Також уряд Японії заборонив експорт нафтопереробного обладнання в Росію.

Окрім Росії до санкційного списку Японії потрапили 12 фізичних осіб та 10 компаній з Білорусі. Зокрема йдеться про синів самопроголошеного президента РБ Віктора та Дмитра Лукашенків, речницю Лукашенка Наталію Ейсмонт та очільника МВС Івана Кубракова.

Також Японія заборонила експорт для Міноборони Білорусі.