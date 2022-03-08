Про це йдеться на сайті МЗС Японії.
Японія запровадила персональні санкції проти речника президента РФ Дмитра Пєскова, першого заступника керівника АП РФ Сергія Корнієнка, заступника голови АП РФ Дмитра Козака, глави Чечні Рамзана Кадирова.
Також санкції введено проти російських олігархів, серед яких брати Борис та Аркадій Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов.
Окрім цього японські санкції торкнулись таких двох організацій як Агентство інтернет-досліджень та ПВК “Вагнер”.
Також уряд Японії заборонив експорт нафтопереробного обладнання в Росію.
Окрім Росії до санкційного списку Японії потрапили 12 фізичних осіб та 10 компаній з Білорусі. Зокрема йдеться про синів самопроголошеного президента РБ Віктора та Дмитра Лукашенків, речницю Лукашенка Наталію Ейсмонт та очільника МВС Івана Кубракова.
Також Японія заборонила експорт для Міноборони Білорусі.
- Нагадаємо, уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.
- Раніше стало відомо, що Японія заморозить частину ресурсів Центрального банку Російської Федерації.
- Також Японія погодила виділення Україні 100 мільйонів доларів. Кошти направлені на підтримку нашої країни та для протидії російській агресії.
- Окрім цього прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Канади та Великої Британії. Йдеться про запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та блокування доступу деяких російських банків до платіжної системи SWIFT.