Японія надасть майже 10 мільйонів доларів на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах у сферах освіти, культури й захисту журналістів. Цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Повідомляється, що загалом цьогоріч уряд Японії надасть рекордну суму фінансування для ЮНЕСКО в розмірі 16,1 мільйона доларів. Кошти планують інвестувати в проєкти в Афганістані, Іраку, Ірані, Мозамбіку, Нігерії, Таїланді та Ємені.

Серед проєктів, які реалізовуватимуться ЮНЕСКО в сфері культури – охорона та реставрація об’єктів культурної спадщини, для яких органи влади можуть подати номінацію на всесвітню спадщину. За погодженням з Міністерством культури та інформаційної політики України чотири з цих об’єктів будуть відреставровані, включно з Києво-Печерською лаврою, а на десять об’єктів буде надано план готовності до надзвичайних ситуацій, який передбачає їх повну оцифровку в 3D.

“За ці кошти також буде профінансовано продовження системи супутникового моніторингу та поставку додаткового обладнання для захисту об’єктів культури. Близько півсотні фахівців пройдуть навчання невідкладним стабілізаційним роботам”, – пояснюють в пресслужбі.

Крім того, кошти будуть направлені й в сферу журналістики. Насамперед ЮНЕСКО надаватиме психологічну підтримку та юридичні консультації журналістам, а також збільшить кількість навчальних курсів для медіа-фахівців щодо того, як захистити себе в зонах бойових дій. Організація також доставить обладнання редакціям, зокрема електрогенератори, щоб вони могли продовжувати свою важливу роботу з інформування.

Зрештою, ЮНЕСКО підтримуватиме місцеві засоби масової інформації в Молдові, Румунії та Словаччині для надання інформації українською мовою біженцям у цих країнах та сприятиме взаєморозумінню між біженцями та населенням, що їх приймає.