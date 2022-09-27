Вчора, 26 вересня у РФ затримали японського консула Мотокі Тацунорі, його звинувачують у "шпигунстві". У відповідь на це у Токіо пригрозили відповідними заходами та висловили свій протест, заявивши, що росіяни залякували Тацунорі.

Про це повідомляє Reuters.

Служба безпеки Росії заявила в понеділок, 26 вересня, що затримала японського консула в російському портовому місті Владивосток за підозрою в “шпигунстві” та наказала йому покинути країну.

Консула відпустили після кількох годин затримання російським відомством. У відповідь на це у Токіо висловили “рішучий протест” щодо затримання та зауважили, що можуть вжити заходів у відповідь, заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно на брифінгу для ЗМІ 27 вересня.

Водночас у ФСБ заявили, що консула Мотокі Тацунорі оголосили персоною нон грата після того, як буцімто спіймали “на гарячому” під час отримання секретної інформації про вплив санкцій Заходу на економічну ситуацію у РФ.

Секретна інформація, яка також нібито стосувалася співпраці Росії з неназваною країною Азійсько-тихоокеанського регіону, була отримана в обмін на “грошову винагороду”.

Прессекретар японського уряду заявив, що Москва взяла консула під варту в “залякувальний спосіб”, зав’язавши йому очі, що є “явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини”.

“Затриманий консул не займався жодною незаконною діяльністю”, — сказав Мацуно, додавши, що заступник міністра закордонних справ Японії сказав російському послу в Японії, що Токіо “потрібно вжити еквівалентних кроків” і зажадав офіційних вибачень від Москви.

У звільненого консула не було проблем зі здоров’ям. Він покине Росію до середи, 28 вересня.