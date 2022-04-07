Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати злочини російської армії в Київській області

Про це повідомляє американське видання CNN.
Прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що вбивство невинних цивільних осіб є військовим злочином. Тому Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати цю справу.
Японський політик закликав притягнути РФ до суворої відповідальності за скоєні військові злочини. Раніше Фуміо Кісіда висловив шок і тривогу через побачене у Київській області та назвав дії російської армії “абсолютно нестерпними” актами порушення міжнародного права. Японія також найрішучішим чином засуджує ці злочини.
- Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила розмови російських військових радіозв’язком, де солдати обговорюють вбивства мирних українців у Бучі. Ці записи свідчать, що ці воєнні злочини є цілеспрямованими.
- Уряд Японії надасть Україні та державам, які прийняли тимчасово переміщених осіб з України, додаткові 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.
- Японія планує перекрити шлях Росії для ухилення від західних фінансових санкцій. Уряд країни має намір переглянути законодавство щодо криптовалютних активів.
- Також відомо, що японський уряд дозволив в’їзд в країну українським біженцям, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручителі.
- Раніше уряд Японії долучився до санкціонування РФ через напад на Україну та ухвалив рішення заморозити активи російських посадовців.