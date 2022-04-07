Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати злочини російської армії в Київській області

Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Вони наголошують, що Росія повинна понести відповідальність за вбивство мирних жителів.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що вбивство невинних цивільних осіб є військовим злочином. Тому Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати цю справу.