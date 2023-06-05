Японська асоціація сумо заявила, що Сергія Соколовського (Шиші – японською лев) буде підвищено до дивізіону дзюрьо. Чоловік стане першим українцем у професійному сумо, який відтепер виступатиме у другому за рангом дивізіоні.

Джерело: посол України в Японії Сергій Корсунський.

“Це непересічний успіх українського сумоїста, якого він досяг у досить короткий, як для традицій сумо, термін. Сьогодні ми мали можливість побажати йому успіхів. Можливо, перед нами майбутній йокодзуна”, – написав посол.

Зазначимо, що Сергій Соколовський родом із Мелітополя (Запорізька область). Він був призером багатьох європейських кубків. З 2019 року чоловік проживає в Японії, присвятивши своє життя сумо.

Він став першим українцем, який потрапив до японського імператорського клубу сумо. Наприкінці 2018 року його взяли на стажування з випробувальним терміном 6 місяців. Після цього його мали взяти на роботу, яка оплачується державою, залежно від кількості перемог.

Довідка. Сумо – вид єдиноборства, в якому борці виявляють сильнішого на круглому полі. Вид спорту, який вважається одним із видів бойових мистецтв, походить із Японії. Традиція сумо ведеться з давніх часів, тому кожен поєдинок супроводжується численними ритуалами.