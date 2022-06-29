Японська автомобільна компанія Nissan Motor тимчасово зупиняє виробництво у Росії на першу половину ділового року, який розпочався 1 квітня. За словами гендиректора компані Макото Учіда, шансів, що ситуація між Україною та Росією покращиться найближчим часом, практично немає.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Nissan зупинив виробництво у Росії, а також експорт до РФ, ще у березні, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На такий крок компанія зважилась через логістичні ризики, оскільки Захід запровадив проти РФ низку економічних санкцій.

Оскільки повномасштабна війна між Україною та РФ продовжується, у компанії вирішили не відновлювати виробництво у РФ як мінімум до кінця вересня 2022 року.

Генеральний директор Nissan зауважив, що російсько-українська війна може бути “серйозною та тривалою”.

Він додав, що російські працівники були проінформовані про припинення виробництва і компанія продовжує стежити за ситуацією.