Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Nissan зупинив виробництво у Росії, а також експорт до РФ, ще у березні, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
На такий крок компанія зважилась через логістичні ризики, оскільки Захід запровадив проти РФ низку економічних санкцій.
Оскільки повномасштабна війна між Україною та РФ продовжується, у компанії вирішили не відновлювати виробництво у РФ як мінімум до кінця вересня 2022 року.
Генеральний директор Nissan зауважив, що російсько-українська війна може бути “серйозною та тривалою”.
Він додав, що російські працівники були проінформовані про припинення виробництва і компанія продовжує стежити за ситуацією.
- Нагадаємо, компанія Nokian Tyres, яка виробляє шини для легкових і вантажних автомобілів, виходить із російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Також британська компанія Diageo виходить з Росії. Це – один із найбільших виробників алкогольних напоїв у світі, відомий брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, White Horse тощо.