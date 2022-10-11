Японська автомобільна компанія Nissan Motor оголосила про вихід з російського ринку та продаж російських активів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

У заяві автомобільної компанії зазначається, що всі активи компанії у Росії, включно з виробничими та науково-дослідними підприємствами у Санкт-Петербурзі, а також центром продажів і маркетингу в Москві, після продажу працюватимуть під новою назвою. Зокрема, у компанії зауважили, що вихід з російського ринку коштуватиме їй 100 мільярдів єн, це близько 686 млн доларів США.

“Виконавчий комітет Nissan ухвалив рішення про продаж своїх російських підрозділів NAMI – Центральному науково-дослідному інституту автомобілів і двигунів”, – заявили у Nissan Motor.

Крім того, додали, що сьогоднішнє оголошення відбулося після призупинення операцій на російському ринку з березня. Очікується, що продаж буде оформлено найближчими тижнями, після отримання дозволу від відповідних органів. Умови продажу дозволять Nissan викупити компанію та її активи протягом наступних шести років.

Нагадаємо, що у червні японська автомобільна компанія Nissan Motor тимчасово зупинила виробництво у Росії на першу половину ділового року, який розпочався 1 квітня. За словами гендиректора компані Макото Учіда, шансів, що ситуація між Україною та Росією покращиться найближчим часом, практично немає.

Nissan зупинив виробництво у Росії, а також експорт до РФ, ще у березні, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На такий крок компанія зважилась через логістичні ризики, оскільки Захід запровадив проти РФ низку економічних санкцій.

Оскільки повномасштабна війна між Україною та РФ продовжується, у компанії вирішили не відновлювати виробництво у РФ як мінімум до кінця вересня 2022 року. Генеральний директор Nissan зауважив, що російсько-українська війна може бути “серйозною та тривалою”.

Він додав, що російських працівників проінформовано про припинення виробництва, і компанія продовжує стежити за ситуацією.