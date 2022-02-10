Про це повідомляє MP1ST.

Починаючи з 9 лютого Sony розпочала закрите бета-тестування системного оновлення для PS5 3.0-05.00.00. Так, обрані гравці з Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Японії оцінити ігрової консолі, серед яких була й українська мова.

Наразі оновлення поки недоступно для гравців з України, проте користувачі, створивши “британський” акаунт, вже встигли оцінити та зафіксувати нововведення.

Варто зазначити, що раніше українська мова була лише частково присутня у вебверсії магазину PlayStation Store ще з кінця 2019 року. А відповідний мобільний застосунок від Sony отримав підтримку української торік.