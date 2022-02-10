Про це повідомляє MP1ST.
Починаючи з 9 лютого Sony розпочала закрите бета-тестування системного оновлення для PS5 3.0-05.00.00. Так, обрані гравці з Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Японії оцінити ігрової консолі, серед яких була й українська мова.
Наразі оновлення поки недоступно для гравців з України, проте користувачі, створивши “британський” акаунт, вже встигли оцінити та зафіксувати нововведення.
Не навчальна тривога)) pic.twitter.com/sy5h3sHkMl
— Valentyn Samoliuk (@followEney) February 10, 2022
Варто зазначити, що раніше українська мова була лише частково присутня у вебверсії магазину PlayStation Store ще з кінця 2019 року. А відповідний мобільний застосунок від Sony отримав підтримку української торік.
- Нагадаємо, корпорація Sony анонсувала кольорові панелі для PlayStation 5, завдяки яким можна кастомізувати зовнішній вигляд гральної консолі.
- Також на PlayStation 5 можна грати через iPod touch за допомогою спеціального застосунку PS Remote Play.
- Крім того, компанія Saul Zaentz Co оголосила про намір продати права на комерційне використання творів Джона Толкіна. Йдеться зокрема про екранізацію “Володаря перснів” і “Ґобіта”, розроблення ігор, продаж сувенірів тощо.