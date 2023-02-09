Про це повідомляє японське видання Nikkei Asia, посилаючись на високопоставленого японського розвідника.
У Японії заявляють, що українські захисники знищили понад 20 генералів російської армії. Таку інформацію журналістам озвучили, ґрунтуючись на розвідувальних даних, зібраних разом з США та Європою.
Генерал у відставці Кійофумі Івата, колишній начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії, сказав, що така кількість ліквідованих військових високого рангу є “неймовірно високою”. Наприклад, у США майже не було загиблих у боях офіцерів такого статусу, – додав Івата.
Він пояснив незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні. Це дозволяє українцям дізнаватися про їхнє місцеперебування. Також впливає тактика Росії відправляти генералів у бойові дії.
Водночас високопоставлений чиновник японської розвідки у коментарі Nikkei Asia висловив іншу думку: “У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають дані про місцеперебування російських генералів Україні”. Йдеться про Донецьку та Луганську області, значну частину яких наразі окупувала РФ.
- З нового перехоплення українських розвідників стало відомо, що двоє російських генералів побилися через те, що одна з бригад “боягузів” не змогла захопити село в Україні.
- Американці намагалися перешкодити Збройним силам України вбити голову російського Генштабу Валерія Герасимова під час його візиту у зону бойових дій в Україні.
- До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайка. СБУ також оголосила підозру командувачу 2-го армійського корпусу “народної міліції ЛНР” генерал-майору Еседуллі Абачеву.