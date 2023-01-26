Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України в різних сферах, зокрема в питаннях енергетики, відбудови житла, гуманітарного розмінування та підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.

Крім цього, Денис Шмигаль і Кунінорі Мацуда обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Прем’єр-міністр України закликав японських партнерів сприяти санкційним обмеженням проти російської ядерної галузі.

“Гарна новина до 31-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Японії”, – сказав Денис Шмигаль, а також подякував Японії за лідерство під час головування в G7.

Варто зазначити, що 25 січня, під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі сторони також обговорили питання ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС, поточні потреби енергетичного сектору України в умовах постійних атак Росії на об’єкти енергетики та двосторонню співпрацю з відновлення і відбудови енергосектору нашої держави на основі новітніх технологій.

Під час зустрічі Мацуда Кунінорі підкреслив, що питання забезпечення ядерної і радіаційної безпеки є дуже вагомими для його країни, і Японія готова до поглиблення співпраці з Україною в цьому напрямку.

Крім цього, сторони обговорили участь японської сторони у проєктах з відновлення українського енергетичного сектору на основі новітніх технологій, зокрема, співпрацю у будівництві малих модульних реакторів та спільну реалізацію водневих проєктів.

“За цим майбутнє. Ми відкриті для активної співпраці у сфері будівництва малих модульних реакторів і маємо значний потенціал для реалізації водневих проєктів. Україна має професіоналів та технічні можливості, які дозволять нам стати одним із лідерів у цих інноваційних напрямах”, – наголосив Герман Галущенко.