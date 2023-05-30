Вчені з Японії генетично модифікували курей, щоб вивести яйця, які не викликають алергії. Дослідникам Хіросімського університету вдалось позбутись алергенного білка овомукоїду.

Джерело: Medical News Today.

В яйцях алергію найчастіше викликають білки овальбумін (OVA) або овомукоїд (OVM). Це явище досить поширене, зокрема серед дітей. Алергія важко піддається лікуванню й впливає на якість життя. Оскільки вони використовуються у хлібобулочних виробах, соусах та іншій їжі, то люди з алергією змушені уважно читати етикетки та уникати цих продуктів. Ще вони не можуть щепитися вакцинами, виготовленими на основі яєчного білка.

Японським вченим вдалося позбутися овальбуміну (OVA), змінивши гени деяких курей. Дослідники встановили, що кури зі зміненими генами можуть висиджувати яйця без цього білка. Утім цей спосіб виготовлення яєць ще потребуватиме подальших досліджень.

Для дослідження було використано активаторні ефекторні нуклеази, подібні до активаторів транскрипції (TALEN) — білки, що допомагають змінювати ДНК. Отримані яйця від двох порід курей не містили овомукоїду або його мутацій. Нині вони припустили, що такий продукт міг би бути безпечним для алергіків.

“Наступним етапом досліджень буде оцінка фізичних властивостей і придатності до переробки яєць, що містять овомукоїд, а також підтвердження їхньої ефективності за допомогою клінічних випробувань”, – сказав автор дослідження Рьо Езакі, доцент Хіросімського університету (Graduate School of Integrated Sciences for Life).