Команда вчених з університету в Японії розробила маски, що світяться під впливом ультрафіолету, якщо на їх поверхні є сліди коронавірусу.

Про це повідомляє японське видання The Japantimes.

Команда з Університету префектури Кіото на чолі з президентом Ясухіро Цукамото сподівається, що маски дадуть людям просту та доступну можливість перевірити, чи підхопили вони вірус.

Тестування масок все ще триває. Зараз команда вчених намагається отримати дозвіл уряду на їх продаж – сподіваються у 2022 році це реалізувати.

Секретом дієвості цих масок є антитіла зі страусових яєць. Річ у тім, що страуси здатні виробляти кілька різних видів антитіл або білків, які нейтралізують чужорідні речовини в організмі. У лютому минулого року команда ввела неактивну форму COVID-19 самкам страусів, успішно отримавши чималу кількість антитіл з яєць, які вони відклали.

Потім науковці розробили спеціальний фільтр, який поміщають усередину маски для обличчя. Фільтр можна вийняти й обприскати флуоресцентним барвником, що містить антитіла зі страусових яєць. Якщо вірус присутній, фільтр світиться під ультрафіолетовим світлом.

Коли команда проводила експерименти протягом 10 днів з 32 особами, інфікованими коронавірусом, вони виявили, що всі маски, які вони носили, світилися під ультрафіолетовим світлом, але з часом тьмяніли, коли вірусне навантаження в організмі носіїв зменшувалося.

Команда Цукамото має на меті розширити експеримент, щоб охопити 150 учасників. Президент університету і сам виявив, що захворів на COVID-19 з допомогою експериментальної маски – після примірки однієї з них він побачив, що та світиться. Свій статус Цукамото підтвердив за допомогою ПЛР-тесту.

“Ми можемо масово виробляти антитіла від страусів за низькою ціною. У майбутньому я хочу перетворити це на простий засіб для тестування, яким зможе скористатися будь-хто”, — сказав Цукамото.