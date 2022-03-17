Сьогодні, 17 березня японські військові заявили, що помітили чотири великі російські десантні кораблі. Транспортні засоби знаходилися поблизу островів Японії. Військові припускають, що вони йшли до Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Опубліковані міністерством оборони Японії фотографії десантних транспортних засобів, які зазвичай використовуються для висадки експедиційних сил на берег, показали те, що, схоже, було військовими вантажівками, завантаженими на палубу одного з кораблів.

На запитання, чи можуть вони відправитися в Україну, речник міністерства оборони Японії відповів, що “це можливо”.

“Ми не знаємо, куди вони прямують, але їхній напрямок свідчить про те, що це можливо”, — наголосив речник міністерства оборони Японії.

У вівторок, морський патруль Японії уперше виявив російські судна, які ймовірно перевозили військову техніку, коли вони проходили на захід від Тихого океану до Японського моря через вузьку протоку Цуруга.