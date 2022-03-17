Про це повідомляє Reuters.
Опубліковані міністерством оборони Японії фотографії десантних транспортних засобів, які зазвичай використовуються для висадки експедиційних сил на берег, показали те, що, схоже, було військовими вантажівками, завантаженими на палубу одного з кораблів.
На запитання, чи можуть вони відправитися в Україну, речник міністерства оборони Японії відповів, що “це можливо”.
“Ми не знаємо, куди вони прямують, але їхній напрямок свідчить про те, що це можливо”, — наголосив речник міністерства оборони Японії.
У вівторок, морський патруль Японії уперше виявив російські судна, які ймовірно перевозили військову техніку, коли вони проходили на захід від Тихого океану до Японського моря через вузьку протоку Цуруга.
- Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну, РФ атакувала ракетами 3 кораблі під Панамським прапором у акваторії Чорного моря.
- Раніше бункеровщик “Міленіум Спіріт” під молдовським прапором підбито російським кораблем за 12 миль від порту Південний.