Про це повідомив російський “Интерфакс”.

Компанія надаватиме сервісну підтримку у межах умов гарантії. Останніми роками компанія не мала власного виробництва в Росії.

Протягом 2012-2014 років на заводі Nissan велося великовузлове складання кросоверів QX70, QX80 та седана M. Підприємство знаходилося у Санкт-Петербурзі.

Японський бренд перестав постачати Infiniti до РФ на початку березня. З початку року і до вересня на російському ринку продажі бренду впали на 46%. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), частка ринку скоротилася до 0,1% із 0,2% роком раніше.