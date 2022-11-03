Про це повідомив російський “Интерфакс”.

Компанія надаватиме сервісну підтримку у межах умов гарантії. Останніми роками компанія не мала власного виробництва в Росії.

Протягом 2012-2014 років на заводі Nissan велося великовузлове складання кросоверів QX70, QX80 та седана M. Підприємство знаходилося у Санкт-Петербурзі.

Японський бренд перестав постачати Infiniti до РФ на початку березня. З початку року і до вересня на російському ринку продажі бренду впали на 46%. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), частка ринку скоротилася до 0,1% із 0,2% роком раніше.

Концерн Nissan ухвалив рішення передати свій російський виробничий майданчик у Петербурзі (ТОВ “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус”). Його нададуть у власність російському ФДУП “НАМИ” за символічну вартість. Японський бренд залишає за собою право зворотного викупу протягом 6 років. До угоди також увійшли виробничі та науково-дослідні потужності концерну в Санкт-Петербурзі та центр продажу та маркетингу в Москві.