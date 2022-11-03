Про це повідомив російський “Интерфакс”.
Компанія надаватиме сервісну підтримку у межах умов гарантії. Останніми роками компанія не мала власного виробництва в Росії.
Протягом 2012-2014 років на заводі Nissan велося великовузлове складання кросоверів QX70, QX80 та седана M. Підприємство знаходилося у Санкт-Петербурзі.
Японський бренд перестав постачати Infiniti до РФ на початку березня. З початку року і до вересня на російському ринку продажі бренду впали на 46%. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), частка ринку скоротилася до 0,1% із 0,2% роком раніше.
Концерн Nissan ухвалив рішення передати свій російський виробничий майданчик у Петербурзі (ТОВ “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус”). Його нададуть у власність російському ФДУП “НАМИ” за символічну вартість. Японський бренд залишає за собою право зворотного викупу протягом 6 років. До угоди також увійшли виробничі та науково-дослідні потужності концерну в Санкт-Петербурзі та центр продажу та маркетингу в Москві.
- Японський виробник шин Bridgestone планує продати власні російські активи. Компанія має намір залишити російський ринок протягом кількох місяців.
- Російський ринок залишила ще одна велика компанія — Ford Motor Company. Автомобільний виробник продав свою частку у спільному підприємстві Sollers Ford.
- Німецька компанія Mercedes-Benz вирішила вийти з російського ринку. Виробник продасть частки у російських місцевих дочірніх компаніях.
- Шведська компанія Volvo Group розглядає варіанти вийти з ринку РФ. Компанія планує повністю чи частково продати свій бізнес.
- На російському ринку продовжують працювати 1 169 міжнародних компаній. Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід, однак 40,2% ще залишаються у РФ. Також 17,1% вичікують і лише 4,3% вийшли повністю.