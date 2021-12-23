Японський професор розробив прототип телевізійного екрана, який може імітувати смак їжі, що є ще одним кроком до створення мультисенсорного перегляду.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Пристрій під назвою Taste the TV (TTTV) використовує карусель з 10 ароматизаторів, які розпилюються в комбінації, щоб створити смак певної їжі. Зразок смаку потім намотується на гігієнічну плівку над плоским екраном телевізора, щоб глядач міг це скуштувати.

На думку професора Університету Мейдзі Хомеі Міясіта, в епоху епідемії COVID-19 така технологія може поліпшити зв’язок людей і взаємодію з зовнішнім світом:

“Мета полягає в тому, щоб надати людям можливість отримати щось на кшталт їжі в ресторані на іншому кінці світу, навіть залишаючись вдома”, – сказав він.

Міясіта працює з командою з близько 30 студентів, яка створила різноманітні пристрої, пов’язані зі смаком. Серед них – виделка, яка робить смак їжі насиченішим.

Професор сам побудував прототип TTTV протягом минулого року, а виготовлення комерційної версії обійдеться приблизно в 100 000 ієн (875 доларів). Він також сподівається створити платформу, на якій користувачі зможуть завантажувати смаки з усього світу й насолоджуватися ними, як зараз люди слухають музику.

Потенційні програми охоплюють дистанційне навчання для сомельє та кухарів, а також дегустаційні ігри та вікторини.