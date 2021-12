Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Професор Хомей Міясіта розробив прототип телевізійного екрана, який може імітувати смаки їжі, що є ще одним кроком до створення мультисенсорного перегляду,

Пристрій має назву Taste the TV (TTTV) він використовує карусель з 10 балончиків з ароматизаторами, які розпорошуються в комбінації для створення смаку конкретної їжі. Потім зразок смаку прокочується на гігієнічній плівці плоским екраном телевізора, щоб глядач міг його спробувати.

За словами професора, під час пандемії COVID-19 така технологія може покращити способи взаємодії людей із зовнішнім світом.

“Мета полягає в тому, щоб зробити можливим для людей спробувати їжу в ресторані на іншому кінці світу, залишаючись вдома”, – сказав він.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn

— Reuters (@Reuters) December 23, 2021