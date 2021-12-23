Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Професор Хомей Міясіта розробив прототип телевізійного екрана, який може імітувати смаки їжі, що є ще одним кроком до створення мультисенсорного перегляду,
Пристрій має назву Taste the TV (TTTV) він використовує карусель з 10 балончиків з ароматизаторами, які розпорошуються в комбінації для створення смаку конкретної їжі. Потім зразок смаку прокочується на гігієнічній плівці плоским екраном телевізора, щоб глядач міг його спробувати.
За словами професора, під час пандемії COVID-19 така технологія може покращити способи взаємодії людей із зовнішнім світом.
“Мета полягає в тому, щоб зробити можливим для людей спробувати їжу в ресторані на іншому кінці світу, залишаючись вдома”, – сказав він.
📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn
— Reuters (@Reuters) December 23, 2021
Хомей Міясіта працює з командою з 30 студентів, які раніше створили інші пристрої, пов’язаних зі смаком, наприклад з виделкою, яка робить смак їжі більш насиченим. За його словами, прототип TTTV він створював сам протягом минулого року, а комерційна версія коштуватиме близько 875 доларів.
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