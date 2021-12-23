У Японії створили екран, який імітує смаки їжі, пристрій може стати корисним для навчання кухарів.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Професор Хомей Міясіта розробив прототип телевізійного екрана, який може імітувати смаки їжі, що є ще одним кроком до створення мультисенсорного перегляду,

Пристрій має назву Taste the TV (TTTV) він використовує карусель з 10 балончиків з ароматизаторами, які розпорошуються в комбінації для створення смаку конкретної їжі. Потім зразок смаку прокочується на гігієнічній плівці плоским екраном телевізора, щоб глядач міг його спробувати.

За словами професора, під час пандемії COVID-19 така технологія може покращити способи взаємодії людей із зовнішнім світом.

“Мета полягає в тому, щоб зробити можливим для людей спробувати їжу в ресторані на іншому кінці світу, залишаючись вдома”, – сказав він.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Хомей Міясіта працює з командою з 30 студентів, які раніше створили інші пристрої, пов’язаних зі смаком, наприклад з виделкою, яка робить смак їжі більш насиченим. За його словами, прототип TTTV він створював сам протягом минулого року, а комерційна версія коштуватиме близько 875 доларів.