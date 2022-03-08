Компанія японського виробника повсякденного одягу Uniqlo, приєднавшись до невеликої групи міжнародних компаній, вирішила залишити російські магазини відкритими, хоча десятки великих світових брендів тимчасово призупинили діяльність або покинули РФ через військову агресію в Україні.

Про це повідомляє AFP.

Речник Uniqlo повідомив, що компанія не бачила жодного серйозного впливу на її ланцюжок поставок або логістику в РФ, де мережа має 49 магазинів.

“Одяг – це життєво необхідна. Громадяни РФ мають таке ж право на життя, як і ми”, – зазначив директор Fast Retailing Тадаші Янай.

Водночас він додав, що кожна країна світу має протистояти війні.

Довідка. Uniqlo – японська роздрібна мережа повсякденного одягу “для всіх”. Належить японському холдингу Fast Retailing Co. Станом на середину 2017 року під вивіскою Uniqlo працювало 1800 точок у 18 країнах світу.