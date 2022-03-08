Про це повідомляє AFP.
Речник Uniqlo повідомив, що компанія не бачила жодного серйозного впливу на її ланцюжок поставок або логістику в РФ, де мережа має 49 магазинів.
“Одяг – це життєво необхідна. Громадяни РФ мають таке ж право на життя, як і ми”, – зазначив директор Fast Retailing Тадаші Янай.
Водночас він додав, що кожна країна світу має протистояти війні.
Довідка. Uniqlo – японська роздрібна мережа повсякденного одягу “для всіх”. Належить японському холдингу Fast Retailing Co. Станом на середину 2017 року під вивіскою Uniqlo працювало 1800 точок у 18 країнах світу.
- іНагадаємо, 8 березня, майже через два тижні після того, як російські війська вдерлися в Україну, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що тимчасово закриє усі 850 закладів у РФ.
- Раніше німецький бренд спортивного одягу та взуття Adidas Originals заявив про закриття своїх магазинів у РФ, проте поки що не виходить з російського ринку.
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- Водночас нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у РФ.
- Також Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.