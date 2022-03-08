Про це повідомляє AFP.

Речник Uniqlo повідомив, що компанія не бачила жодного серйозного впливу на її ланцюжок поставок або логістику в РФ, де мережа має 49 магазинів.

“Одяг – це життєво необхідна. Громадяни РФ мають таке ж право на життя, як і ми”, – зазначив директор Fast Retailing Тадаші Янай.

Водночас він додав, що кожна країна світу має протистояти війні.

Довідка. Uniqlo – японська роздрібна мережа повсякденного одягу “для всіх”. Належить японському холдингу Fast Retailing Co. Станом на середину 2017 року під вивіскою Uniqlo працювало 1800 точок у 18 країнах світу.