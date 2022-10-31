Про це повідомила пресслужба компанії.

Японська компанія зупинила роботу заводу в Ульяновську ще у березні. Рішення було ухвалено через перебої в ланцюжку постачання та логістики. Також причинами стала волатильність, тобто зміна ціни національної та іноземної валют як реакція на вторгнення РФ в Україну.

“Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в Росії, і почала розгляд можливості передачі бізнесу”, — йдеться в заяві компанії.

Після припинення діяльності компанія виплачує зарплату та пільги понад тисячі російських співробітників. Bridgestone очікує, що передача активів новим власникам триватиме кілька місяців. Частка виторгу від російського бізнесу становила менше ніж 2%.

Раніше Bridgestone закрила свій завод у російському місті Ульяновську. У червні у Росії прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Серед так званого “паралельного імпорту” було зазначено про ввезення шин Bridgestone.