Повідомляє Ярина Ар’єва в Facebook
27 листопада 2022 року Ярина Ар’єва збила жінку біля нерегульованого пішохідного переходу під час блекауту.
Жертва отримала черепно-мозкову травму, зламала кінцівки, щелепу та плечову кістку.
За версією слідства, Ярина Ар’єва керувала автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. Внаслідок цього, у неї вилучили водійське посвідчення та посадили на частковий домашній арешт. Пізніше прокуратура оскаржила це рішення.
Депутатка визнала свою провину у наїзді на жінку, проте заперечує звинувачення у вживанні наркотиків. Вона стверджує, що перша експертиза не виявила ніяких ознак наркотичного впливу, а другу експертизу називає спланованою спробою дискредитувати її. Крім того, Ар’єва додала, що того вечора вона не помітила жінку, оскільки на її одязі були відсутні світловідбиваючі елементи.
Ярині Ар’євій загрожує від 3 до 8 років ув’язнення. Також її можуть позбавити права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.
Сьогодні, 20 червня, Ярина прийняла рішення скласти мандат депутата Київради.
“Я не збираюсь втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони. Обвинувачення в перебуванні у стані “наркотичного спʼяніння” не визнаю, доводитиму це в суді, як звичайна громадянка”.
Вона також додала, що повністю відшкодувала усі збитки потерпілій та “робила все можливе, щоб допомогти жінці”.
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