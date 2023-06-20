За версією слідства, Ярина Ар'єва перебувала за кермом у стані наркотичного сп'яніння та спричинила ДТП. Депутатка заперечує вживання наркотичних речовин та сьогодні, 20 червня, заявила про складання своїх депутатських повноважень.

Повідомляє Ярина Ар’єва в Facebook

27 листопада 2022 року Ярина Ар’єва збила жінку біля нерегульованого пішохідного переходу під час блекауту.

Жертва отримала черепно-мозкову травму, зламала кінцівки, щелепу та плечову кістку.

За версією слідства, Ярина Ар’єва керувала автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. Внаслідок цього, у неї вилучили водійське посвідчення та посадили на частковий домашній арешт. Пізніше прокуратура оскаржила це рішення.

Депутатка визнала свою провину у наїзді на жінку, проте заперечує звинувачення у вживанні наркотиків. Вона стверджує, що перша експертиза не виявила ніяких ознак наркотичного впливу, а другу експертизу називає спланованою спробою дискредитувати її. Крім того, Ар’єва додала, що того вечора вона не помітила жінку, оскільки на її одязі були відсутні світловідбиваючі елементи.

Ярині Ар’євій загрожує від 3 до 8 років ув’язнення. Також її можуть позбавити права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.

Сьогодні, 20 червня, Ярина прийняла рішення скласти мандат депутата Київради.

“Я не збираюсь втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони. Обвинувачення в перебуванні у стані “наркотичного спʼяніння” не визнаю, доводитиму це в суді, як звичайна громадянка”.

Вона також додала, що повністю відшкодувала усі збитки потерпілій та “робила все можливе, щоб допомогти жінці”.