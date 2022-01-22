Про це політик сказав у коментарі під час онлайн-трансляції програми “Свобода слова Савіка Шустера” на каналі “Україна”.
“Я висловив чітку позицію щодо політичного переслідування особисто Петра Порошенка, тому що вважаю звинувачення Петра Порошенка в державній зраді абсурдним і взагалі неправовим, ідіотським як з юридичної, так і політичної точки зору”, – вважає Яценюк.
Він наголосив, що демократичні сили в Україні мають продемонструвати єдність перед загрозою російського вторгнення, відклавши всі політичні дискусії.
“Щодо того, чи готові забути чвари. Це навіть не може стояти на порядку денному. Будуть вибори, там розберемося. Тільки для того, щоб були вибори, треба зберегти країну, треба зберегти державу”, – сказав політик.
На запитання, чи причетний до цього президент України Володимир Зеленський, Яценюк відповів, що в ефірі російського каналу Зеленського він не обговорюватиме, “а в ефірі українців – з величезним задоволенням”.
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