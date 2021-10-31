Сьогодні на позачергові вибори мера Харкова прийшло на 17%, ніж у 2015 році на чергові вибори.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Facebook.

Згідно з даними ОПОРИ, явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28.6% (похибка — 1.1%).

У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45.5% виборців.

Згідно з результатами екзит-полів, чинний в.о. мера Харкова Ігор Терехов (партія – “Блок Кернеса – Успішний Харків) перемагає на виборах мера Харкова з результатом від 51,9% до 53,8%.

Нагадаємо, що колишній мер міста Геннадій Кернес припинив з’являтися на публічних заходах після святкування Дня міста, 23 серпня 2020 року. У міськраді відмовлялися коментувати його стан здоров’я, посилаючись на конфіденційність. Вже 15 вересня міськрада підтвердила госпіталізацію Кернеса до міської лікарні №17 — у нього виявили коронавірус та двостороннє запалення легень.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці “Шаріте”.