Цьогоріч, представники будівельної галузі, будівельні і девелоперські компанії, а також кращі об’єкти обиралися у трьох категоріях: Кращий серед рівних, Вимір успіху, Відкриття року – це більше 500 номінантів, серед яких обрано 55 переможців.
Премія націлена на розвиток будівельної галузі України. Всі переможці IBUILD-2020 досягли найвищого результату діяльності у своїй роботі за минулий рік.
“Разом ми багато робимо для будівельної галузі і продовжуємо працювати далі для її розвитку. Цей рік дуже складний для ринку. Всі ми зіткнулися з викликами коронакризи, а також – реформуванням ДАБІ, підключенням до інженерних мереж та дефіцитом фінансування галузі”, – розповів Президент КБУ Лев Парцхаладзе.
Він привітав учасників премії: “Всі лауреати IBUILD-2020 року – вже кращі. Вони показали здатність знаходити оптимальні рішення в найскладніших умовах, розуміти свого споживача і досягати успіху”.
Щороку премія IBUILD підтверджує інноваційність підходів вітчизняного будівництва, спрямованість на створення комфортного та безбар’єрного простору для людей, підвищення якості матеріалів.
“У цьому році ми розширили номінації для представників регіонального будівельного ринку. Номіновані проекти демонструють точки розвитку регіонів”, – наголосив Голова Ради директорів КБУ Олександр Ротов.
Церемонія нагородження відбулась за участі представників профільних державних установ та визначних діячів будівельної галузі.
“Проблем в галузі та завдань по її реформуванню немало. Але завдяки спільній роботі Мінрегіону та експертів Конфедерації будівельників України всі вони покроково вирішуються. Вітаю всіх із наступаючими новорічними святами та з нагородженням премії IBUILD-2020”, – зазначив перший заступник міністра регіонального розвитку громад та територій України Василь Лозинський.
Заступник Комітету ВРУ комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк наголосила: “Позитивною новиною стала велика кількість та підвищення якості регіональних проектів, але варто розуміти, що для досягнення європейського рівня якості потрібна злагоджена робота всіх учасників будівельного ринку. А це і якість будівельних матеріалів, і якість проектних рішень, і якість робіт, на кожному з етапів”.
“Бажаю успіху та дякую КБУ за організацію щорічної премії, яка кожен раз демонструє підвищення якості проектів”, – додала Наталя Дюжилова, голова Державної сервісної служби містобудування.
Якість проектів цього року оцінювали не лише експерти, а і звичайні споживачі. Кожен міг проголосувати в онлайн форматі і вибрати кращу компанію у номінації “Вибір споживача”.
Знайомимо з переможцями VІII Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD:
- Кращий топ-менеджер року – Ігор Кушнір, Київміськбуд
- Кращий юрист будівельної галузі – Юрій Хапко, TOTUM LF
- Кращий архітектор проєкту – Олександр Кумейко, Едельбург архітетекс/ОКСІ-К
- Кращий журналіст року – Олександр Колесніченко, Економічна правда
- Кращий експерт року – Валентина Пономаренко, Експерт Проект Груп
- Кращий столичний архітектор року – Андрій Миргородський
- Антикризовий менеджер року – Нвер Аракелян
- Прем’єра року – Be the one, Проектная организация – Da Vinchi Group
- Інновація року – Грінхаб
- Унікальний концепт року – ТРЦ Hyper Cube, Одеком Девелопмент
- Оригінальна архітектура року – Бізнес-центр “Lake hub”, KYB Architects
- Лідер житлового будівництва за європейськими стандартами – ENSO
- Кращий інфраструктурний проєкт року – Станції метро “Мостицька” та “Проспект Правда” м. Київ, АТ “Київметробуд”
- Проєкт майбутнього – ЖК А136, DIM
- Проєкт торгової нерухомості – Ocean Mall, NAI Ukraine
- Проєкт року: сприятлива екологія, затишок і комфорт – ЖК Гранд Бурже, Linevich Group
- Кращий проєкт заміської забудови – комплекс Lion Hills, BAUST Architects
- Кращий проєкт соціального призначення – Фізкультурно-оздоровчі комплекси, м.Золочів, Харківська обл., Строй Інжінірінг девелопмент
- Лідер будівельний технологій року – Міністерство дверей
- Девелопер року – Інтергал-Буд
- Компанія року на ринку нерухомості – UTG
- Професійне визнання – ПБФ ГРУП
- Репутація і довіра – ПрАТ “Луцьксантехмонтаж 536”
- Забудовник року – GEOS
- Надійний забудовник – Київміськбуд
- Надійний регіональний забудовник – Авантаж
- Надійність та якість – KAN Development
- Кращий генпідрядник року – Ягуар
- Найкомфортніше середовище для життя – ЖК Файна Таун, KAN Development
- Інноваційний девелопер року- DIM
- Торгівельна нерухомість року – Сільпо Recycling, Smile Development
- Кращий зелений ЖК – ЖК Оклахома Коттедж Таун, Оклахома Коттедж Таун
- Житловий комплекс року – ЖК Respublika, KAN Development
- Найкраща комплексна забудова року – Liko-Grad Perfect Town, Ліко-Холдінг
- Кращий житловий комплекс європейського зразка – ЖК “Нова Англія”, Royal House
- Кращий житловий комплекс преміумкласу – МФК Metropole, Альтис-Холдинг
- Кращий житловий комплекс комфорткласу – Sky Avenue, Інтергал-Буд
- Кращий житловий комплекс бізнескласу – Montreal House, Cityconsult Development
- Кращий регіональний комплекс преміумкласу – ЖК Bartolomeo Resort Town, Рівер Таун Девелопмент
- Кращий регіональний комплекс комфорткласу – ЖК Стандарт, Стандарт Буд Полтава
- Кращий регіональний комплекс бізнескласу – ЖК Стандарт LUX, Стандарт Буд Полтава
- Місто в місті – ЖК Новопечерські липки, City One Development
- Кращий житловий комплекс передмістя – ЖК Нова Конча-Заспа, AVM Development Group
- Сучасне якісне житло за доступними цінами – ЖК City Lake, Білий Шоколад Development Group
- За збереження історичної спадщини в проєкті житлового комплексу – Проект регенерації історичного середовища кварталу з реконструкцією існуючої забудови під комплекс житлово-громадського призначення, НЕСТ
- Кращий виробник будівельних матеріалів – Ковальська
- Кращий виробник стінових будматеріалів – ПрАТ СБК – Слобожанська Будівельна Кераміка
- Кращий банк партнер – Глобус Банк
- Доступний кредит – KredoBank
- Краща юридична компанія у сфері нерухомості – Asters
- Краща архітектурно-проектна організація – AIMM
- Краща експертна організація – ТОВ БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА
- Краща регіональна експертна організація – Експерт Проект Груп
- Освітні заклади – Respublika Kids, KAN Development
- Вибір споживача – ІБК Обрій