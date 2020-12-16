Вже восьмий рік поспіль Конфедерація будівельників України проводить Всеукраїнську будівельну премію IBUILD.

Цьогоріч, представники будівельної галузі, будівельні і девелоперські компанії, а також кращі об’єкти обиралися у трьох категоріях: Кращий серед рівних, Вимір успіху, Відкриття року – це більше 500 номінантів, серед яких обрано 55 переможців.

Премія націлена на розвиток будівельної галузі України. Всі переможці IBUILD-2020 досягли найвищого результату діяльності у своїй роботі за минулий рік.

“Разом ми багато робимо для будівельної галузі і продовжуємо працювати далі для її розвитку. Цей рік дуже складний для ринку. Всі ми зіткнулися з викликами коронакризи, а також – реформуванням ДАБІ, підключенням до інженерних мереж та дефіцитом фінансування галузі”, – розповів Президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Він привітав учасників премії: “Всі лауреати IBUILD-2020 року – вже кращі. Вони показали здатність знаходити оптимальні рішення в найскладніших умовах, розуміти свого споживача і досягати успіху”.

Щороку премія IBUILD підтверджує інноваційність підходів вітчизняного будівництва, спрямованість на створення комфортного та безбар’єрного простору для людей, підвищення якості матеріалів.

“У цьому році ми розширили номінації для представників регіонального будівельного ринку. Номіновані проекти демонструють точки розвитку регіонів”, – наголосив Голова Ради директорів КБУ Олександр Ротов.

Церемонія нагородження відбулась за участі представників профільних державних установ та визначних діячів будівельної галузі.

“Проблем в галузі та завдань по її реформуванню немало. Але завдяки спільній роботі Мінрегіону та експертів Конфедерації будівельників України всі вони покроково вирішуються. Вітаю всіх із наступаючими новорічними святами та з нагородженням премії IBUILD-2020”, – зазначив перший заступник міністра регіонального розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Заступник Комітету ВРУ комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк наголосила: “Позитивною новиною стала велика кількість та підвищення якості регіональних проектів, але варто розуміти, що для досягнення європейського рівня якості потрібна злагоджена робота всіх учасників будівельного ринку. А це і якість будівельних матеріалів, і якість проектних рішень, і якість робіт, на кожному з етапів”.

“Бажаю успіху та дякую КБУ за організацію щорічної премії, яка кожен раз демонструє підвищення якості проектів”, – додала Наталя Дюжилова, голова Державної сервісної служби містобудування.

Якість проектів цього року оцінювали не лише експерти, а і звичайні споживачі. Кожен міг проголосувати в онлайн форматі і вибрати кращу компанію у номінації “Вибір споживача”.

Знайомимо з переможцями VІII Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD: