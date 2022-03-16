Про це він заявив в етері Радіо НВ.
Відомо, що в Росії не очікували санкції за вторгнення в Україну саме такого масштабу. Водночас існує думка, що насправді цих санкцій недостатньо.
Данілов зазначив, що єдина санкція проти Росії, яка має бути — це великий паркан навколо неї, аби жоден, хто підтримує Путіна не зміг покинути її терени.
“Санкція відносно Росії має бути одна: паркан великий [навколо] цієї країни, щоб звідти нікуди не виїжджала жодна людина, яка підтримує путінський цей рашизм. Це була б найпотужніша санкція. Просто закрити їх: хай вони там собі по тайзі ходять, як ведмеді свого часу ходили”, — констатував він.
Головна проблема такої санкції — гроші. Секретар РНБО зауважує, що завдяки ізоляції Росії, вона б перетворилася на “болото”, яким й мала б бути.
“Але є питання грошей деяких європейських країн, які кажуть, що гроші для них геть понад усе. І є проблема. Санкції мають бути [такими, щоб відбулася] повна консервація цієї території. Як вони були раніше болотами, так вони й мали б лишатися болотами. Зробити звільнення вільних країн — Ічкерії”, — наголосив Данілов.
Він також попросив розділяти поняття “чеченців” та “кадирівців”. Данілов акцентував, що в Чечні самих чеченців, як вільного народу вже немає. Секретар також додав, що Ічкерія буде вільною державою, як Татарстан та багато інших. Внаслідок чого на території РФ залишиться лише болото.
“Є чеченці, а є кадирівці. На сьогодні чеченців на території Чечні майже немає, там всі кадирівці. Це зовсім інша ситуація. А є чеченський вільний народ. І Ічкерія, я неодноразово казав, буде вільною країною. Є Татарстан, багато інших. Там території, які будуть вільними. І лишиться болото, яке квакало на території Московії ще 300, 400, 500 років тому”, — резюмував він.
- Також очільник Чечні Рамзан Кадиров нещодавно заявляв, що він перебуває в Гостомелі, що неподалік Києва. Народний депутат VIII скликання Євген Рибчинський пропонує винагороду за ліквідацію Кадирова.
- Раніше представниця білоруської опозиції Ганна Красуліна заявила українським журналістам, що на території Білорусі в місті Мозир усі морги переповнені, здебільшого – етнічними чеченцями. Трупи привезли на “тривале зберігання”.
- Напередодні цього в Україні кадирівці готувалися до вбивства президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак виявилося, що спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.
- Нагадаємо, що мільярдер, бізнесмен, науковець і засновник SpaseX Ілон Маск відповів очільнику Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна “однією лівою”.