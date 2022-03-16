За словами секретаря РНБО Олексія Данілова Росію чекає повернення до минулого, у якому вона знову перетвориться на "болото", а Татарстан та Ічкерія стануть незалежними державами.

Про це він заявив в етері Радіо НВ.

Відомо, що в Росії не очікували санкції за вторгнення в Україну саме такого масштабу. Водночас існує думка, що насправді цих санкцій недостатньо.

Данілов зазначив, що єдина санкція проти Росії, яка має бути — це великий паркан навколо неї, аби жоден, хто підтримує Путіна не зміг покинути її терени.

“Санкція відносно Росії має бути одна: паркан великий [навколо] цієї країни, щоб звідти нікуди не виїжджала жодна людина, яка підтримує путінський цей рашизм. Це була б найпотужніша санкція. Просто закрити їх: хай вони там собі по тайзі ходять, як ведмеді свого часу ходили”, — констатував він.

Головна проблема такої санкції — гроші. Секретар РНБО зауважує, що завдяки ізоляції Росії, вона б перетворилася на “болото”, яким й мала б бути.

“Але є питання грошей деяких європейських країн, які кажуть, що гроші для них геть понад усе. І є проблема. Санкції мають бути [такими, щоб відбулася] повна консервація цієї території. Як вони були раніше болотами, так вони й мали б лишатися болотами. Зробити звільнення вільних країн — Ічкерії”, — наголосив Данілов.

Він також попросив розділяти поняття “чеченців” та “кадирівців”. Данілов акцентував, що в Чечні самих чеченців, як вільного народу вже немає. Секретар також додав, що Ічкерія буде вільною державою, як Татарстан та багато інших. Внаслідок чого на території РФ залишиться лише болото.