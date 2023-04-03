Про це повідомив сам медик, опублікувавши відео на своїй сторінці в TikTok.
Військовослужбовець зняв на відео чоловіка, який назвав його “лошарою” і “провокатором”. У відповідь на це медик сказав, що приїхав на реабілітацію з Бахмута.
“Їдь назад у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш, відсиджуєшся?”, – заявив курортник.
@bubonfilmbf
Разом з цим, медик розповів, що під час свого перебування в Буковелі він став свідком того, як ЗСУ називали “худобою”, а його – “чмом”.
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