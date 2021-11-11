Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Шмигаль зазначив, що за опалювальний сезон в Україні в середньому споживається до 10 млн тонн вугілля. 4/5 Україна видобуває сама, решту — імпортує.
“8 млн тонн — це наш видобуток, трошки більш як 2 млн тонн — те, що дозамовлено по імпорту, де є контракти”, — каже він.
Очільник уряду переконує, що “на опалювальний сезон вугілля вистачить”, і каже, що КМУ стежить за постачанням.
“Вугілля їде. Вугілля мають забезпечити генеруючі компанії, які володіють вугільними електростанціями. І ми знаємо і бачимо графік постачань вугілля до України. Воно їде морем і їде також залізницею. Окремо є замовлення від “Центренерго “, це державна компанія, яка замовляє…”, — зауважив Шмигаль.
Водночас він визнав, що є проблеми із постачанням.
“Те, що є нерівномірність постачань — сьогодні, дійсно, у світі є дефіцит. Сьогодні у світі є енергетична криза. Вона не в Україні — це європейська і світова енергетична криза”, — пояснив прем’єр-міністр.
- Раніше міністерство енергетики Білорусі сповістило, що країна розпочала постачання електроенергії до України в “аварійному режимі”.
- Національна енергетична компанія “Укренерго” пояснила закупівлю електроенергії з Білорусі раптовими аваріями на деяких теплових електростанціях.
- Компанія “ДТЕК Енерго” вимагає від НЕК “Укренерго” спростувати звинувачення у свій бік щодо причин зриву балансування національної енергосистеми. В компанії наголошують, що теплоелектростанції “ДТЕК Енерго” останні три місяці працюють понаднормово, компенсуючи простій державних ТЕС та ТЕЦ.