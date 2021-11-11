Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля. Воно "їде морем".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Шмигаль зазначив, що за опалювальний сезон в Україні в середньому споживається до 10 млн тонн вугілля. 4/5 Україна видобуває сама, решту — імпортує.

“8 млн тонн — це наш видобуток, трошки більш як 2 млн тонн — те, що дозамовлено по імпорту, де є контракти”, — каже він.

Очільник уряду переконує, що “на опалювальний сезон вугілля вистачить”, і каже, що КМУ стежить за постачанням.

“Вугілля їде. Вугілля мають забезпечити генеруючі компанії, які володіють вугільними електростанціями. І ми знаємо і бачимо графік постачань вугілля до України. Воно їде морем і їде також залізницею. Окремо є замовлення від “Центренерго “, це державна компанія, яка замовляє…”, — зауважив Шмигаль.

Водночас він визнав, що є проблеми із постачанням.

“Те, що є нерівномірність постачань — сьогодні, дійсно, у світі є дефіцит. Сьогодні у світі є енергетична криза. Вона не в Україні — це європейська і світова енергетична криза”, — пояснив прем’єр-міністр.