Про це він повідомив у Telegram.
Вчора із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих мешканців у Лисичанську, які вийшли поповнити запаси питної води. Внаслідок чого вісім людей загинули, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. У постраждалих травми різного ступеню тяжкості. Зараз людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.
Також стало відомо ще про двох загиблих осіб. Одна із жінок померла в медичному закладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя.
Окупанти продовжують штурм Лисичанська з південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Росіяни намагаються заволодіти транспортним сполученням із Донецькою областю.
Зокрема, російські армійці продовжують нищити місто. Вони цілеспрямовано обстріляли три помпові станції, одна з яких розташована в Новодружеську.
“Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами”, — написав Гайдай.
Він додав, що пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб протягом минулої доби дуже багато, адже окремі райони міста обстрілювали декілька разів.
- Нагадаємо, що 27 червня 2022 року росіяни здійснили ракетний обстріл Кременчуку, внаслідок якого повністю зруйнували торговельний центр, а також відібрали життя його відвідувачів. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих. Водночас прокурори отримали понад 40 заяв про зниклих безвісти рідних.
- За інформацією ЗМІ, протягом 25 та 26 червня РФ завдала масованого ракетного обстрілу по містах України. Загалом протягом двох днів окупанти випустили від 60 до 80 різноманітних далекобійних ракет, що коштувало окупантам від 150 до 220 мільйонів доларів.
- Раніше, у ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Також вранці 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. За свідченнями очевидців таких потужних “прильотів” не було в місті уже з березня.
- Вночі 25 червня ворог атакував лікарню та житлові будинки у Харкові. Вранці 26 червня вибухи було чутно у Києві та Черкасах.