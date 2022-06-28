За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая росіяни "тотально знищують" мешканців Луганської області. В місті не припиняються обстріли цивільного населення та інфраструктури. У такий спосіб, солдати РФ намагаються прокласти собі транспортний шлях до Донецької області.

Про це він повідомив у Telegram.

Вчора із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих мешканців у Лисичанську, які вийшли поповнити запаси питної води. Внаслідок чого вісім людей загинули, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. У постраждалих травми різного ступеню тяжкості. Зараз людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.

Також стало відомо ще про двох загиблих осіб. Одна із жінок померла в медичному закладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя.

Окупанти продовжують штурм Лисичанська з південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Росіяни намагаються заволодіти транспортним сполученням із Донецькою областю.

Зокрема, російські армійці продовжують нищити місто. Вони цілеспрямовано обстріляли три помпові станції, одна з яких розташована в Новодружеську.

“Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами”, — написав Гайдай.

Він додав, що пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб протягом минулої доби дуже багато, адже окремі райони міста обстрілювали декілька разів.