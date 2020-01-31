Останнім часом у "Слузі народу" все частіше піднімають тему "народовладдя". Суть ідеї полягає в тому, щоб надати українському народові право законодавчої ініціативи (внесення на розгляд законопроєктів).

Про це пише юрист і політичний аналітик Олександр Солонько в статті для #Букв під назвою “Кожен з нас законодавець”: як ідея Зеленського працює у світі”.

З метою впровадження “народовладдя” навіть був розроблений і внесений до Парламенту законопроєкт, який вже отримав схвалення Конституційного суду.

Тема “народовладдя” особливо актуальна для “Слуги народу” напередодні місцевих виборів, оскільки український виборець буде чекати нових меседжів. У зв’язку з цим “народовладдя” стало однією з центральних тем для побудови і зміни публічного образу “слуг народу”.

Варто зазначити, що право народної законодавчої ініціативи існує в багатьох країнах світу.

Наприклад, еталоном багато хто вважає Швейцарію, де 100 тисяч громадян можуть подавати поправки до Конституції. У цій країні інститут народовладдя діє вже близько 150 років. У той же час є і обмеження: наприклад, можна ініціювати зміни тільки частини положень Конституції, а чіпати федеральні закони не можна.

Федеральні збори Швейцарії мають право два роки розглядати законодавчу ініціативу. У разі схвалення її можуть винести на референдум.

У тому чи іншому вигляді “народовладдя” існує в Іспанії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі та навіть Білорусі та Киргизстані. Але підходи до його реалізації в кожній країні дуже різні. Йдеться про критерії: наприклад, про спектр питань, які можуть розглядатися.

Зокрема, в Італії за народною ініціативою можна як виносити на розгляд в парламент, так і скасовувати закони. Скасування закону може здійснюватися через референдум за народною ініціативою.

У США в федеральному основному законі право законодавчої ініціативи народу не прописано. Це питання регламентується законодавством окремих штатів. Наприклад, у штаті Массачусетс існує перелік обмежень, згідно з якими неможливо реалізовувати таке право (наприклад, в питаннях фінансів і судоустрою).

У Франції права законодавчої ініціативи на загальнодержавному рівні не існує. При цьому жителі адміністративно-територіальних утворень можуть ініціювати референдуми. На них можуть виноситися акти місцевого значення.

Подібна ситуація склалася і в Німеччині, де референдуми на національному рівні не передбачені, але можна ініціювати і проводити референдуми на місцях (щодо зміни меж адміністративно-територіальних одиниць).

В Іспанії діє заборона на внесення в порядку народної ініціативи законопроєктів з питань функціонування економіки і планування державного бюджету.

У Румунії заборонено в такому порядку розглядати питання міжнародного характеру, амністії і помилування, а також фіскальне регулювання. В Італії діє практично ідентичний перелік обмежень.

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Принципи дії “народовладдя” в різних країнах також відрізняються тим, яка кількість громадян може вносити ту чи іншу ініціативу.

Наприклад, у Латвії право ініціювати законопроєкт має одна десята частина виборців. Схожий підхід практикується в Бразилії: в цій країні на підтримку ініціативи повинні бути зібрані підписи 1 % виборців, які проживають мінімум в 5 штатах (а в кожному зі штатів повинні підписатися на менш, ніж 0,3 % виборців).

В Австрії необхідно зібрати підтримку або 100 тисяч виборців, або 1/6 виборців у трьох адміністративних землях. Також в австрійському законодавстві прописано, хто може бути підписантом: особа, що володіє виборчим правом і має постійне місце проживання у відповідній територіальній одиниці.

У Румунії використовується вимога територіального представництва: ініціатива повинна зібрати 100 тисяч підписів, і підписанти повинні представляти ¾ округів. Надалі в кожному з округів, або в Бухаресті має бути зібрано не менше 5000 підписів.

У Киргизстані, Кубі та Північній Македонії для внесення ініціативи на розгляд необхідно зібрати 10 тисяч підписів населення. А в Словенії всього 5 тисяч.

При цьому в Киргизстані для змін до Конституції необхідно 300 тисяч підписантів. Крім того, можна ініціювати таким чином зміни не всіх розділів Основного закону.

У Грузії цей показник встановлено на рівні 30 тисяч підписантів для змін у закони і 200 тисяч – в Конституцію.

У Польщі існує вимога зібрати підтримку 100 тисяч виборців для запуску процесу. А в Білорусі для ініціювання змін до Конституції необхідно 150 тисяч підписів.

Варто зазначити, що не у всіх перерахованих вище країнах механізм “народовладдя” працює однаково ефективно. Наприклад, у Швейцарії він застосовується досить успішно, а в Австрії жоден закон не був прийнятий через механізм народної ініціативи.

“На прикладі зарубіжного досвіду чітко простежується тенденція, згідно з якою наявність самого поняття народної законодавчої ініціативи не гарантує ефективного функціонування цього інституту. У деяких навіть розвинених країнах ця процедура повністю не була жодного разу реалізована, а регулярна реалізація є скоріше винятком”, – наголошується в статті.