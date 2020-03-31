Ідея створення "консультативної ради" з представниками окупованого Донбасу буде далі розглядатися після консультацій із партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ.

Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Так, дійсно, це обговорювалося в рамках телефонної розмови політичних радників у “нормандському форматі”. І, як було досягнуто рішення в Мінську, ідея створення такої ради буде далі розглядатися після консультацій із нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають”, – зазначив Єрмак.

Він запевнив, що “тільки після консультацій із суспільством, Парламентом України буде прийнято остаточне рішення з даного питання”.

У зв’язку з цим Єрмак закликав “не розганяти зради”.

Раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.