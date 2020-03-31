Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Так, дійсно, це обговорювалося в рамках телефонної розмови політичних радників у “нормандському форматі”. І, як було досягнуто рішення в Мінську, ідея створення такої ради буде далі розглядатися після консультацій із нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають”, – зазначив Єрмак.
Він запевнив, що “тільки після консультацій із суспільством, Парламентом України буде прийнято остаточне рішення з даного питання”.
У зв’язку з цим Єрмак закликав “не розганяти зради”.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.
Раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.
- 56 народних депутатів фракції “Слуга народу” підписали відкрите звернення проти прямих переговорів з ОРДЛО, на які погодився голова Офісу президента Андрій Єрмак в Мінську.
- Дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний заявив в інтерв’ю #Буквам, що Службі безпеки України варто дослідити роль Андрія Єрмака в підписанні документа в Мінську, щоб зрозуміти, на яку країну той працює.