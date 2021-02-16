Рекордних 62% громадян США вважають, що Демократична і Республіканська партії сьогодні погано представляють американський народ, тож необхідна третя потужна політична сила.

Про це свідчать дані опитування американського інституту дослідження громадської думки Gallup, проведеного з 31 січня по 2 лютого.

Згідно з опитуванням, сьогодні рекордні 62% дорослого населення США вважають, що “партії настільки погано уявляють американський народ, що потрібна третя сторона”. Для порівняння, ще в вересні таку точку зору висловлювали 57% опитаних.

33% американців вважають, що дві основні політичні партії адекватно представляють публіку. Цей показник найнижчий з жовтня 2013 року.

Позитивну думку про Республіканську партію мають 37% опитаних, Демократичну — 48%. При цьому 50% дорослого населення ідентифікували себе як політично незалежні. Це рекордне значення, зафіксоване Gallup.

Політично незалежні зазвичай підтримують ідею про третю партію частіше, ніж республіканці і демократи. Однак на тлі останніх подій рівень підтримки третьої партії серед республіканців значно виріс (до рекордних 63-70%). Ще у вересні таких серед республіканців було 40%. Водночас серед демократів рівень підтримки третьої партії впав з 52% у вересні до 46% на сьогодні.

68% республіканців вважають за краще, щоб колишній президент Дональд Трамп залишався лідером партії, а 31% хочуть, щоб у партії був новий лідер.

В опитуванні також підіймалася тема руху партій в майбутньому. 40% республіканців і незалежних республіканців хочуть, щоб партія стала більш консервативною, 34% — щоб залишалася такою, як є.

Що стосується демократів, то їхні голоси за те, щоб партія стала ліберальнішою, була помірною, або рухалася в тому ж напрямку, що і зараз, розділилися майже порівну (34%, 34% і 31% відповідно).