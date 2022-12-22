«Їдемо з хорошими результатами» – Зеленський повертається з Вашингтона до України

Відповідне звернення глава держави опублікував у Facebook.
Президент задоволений візитом до США.
Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе, – наголосив він. Коли ми кажемо “патріоти” в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом.
Глава Української держави висловив вдячність президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Окрім цього, він подякував Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, “усім тим, хто бажає перемоги, так само як і всі ми”.
21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.
Окрім цього, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.
Ви ніколи не залишитеся наодинці. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого, – наголосив він.
Також колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу “надзвичайним”, заявивши, що боротьба країни з російською агресією “довела: це є дійсно хорошою інвестицією для Сполучених Штатів”.
- Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Джо Байденом подарував йому медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута.
- На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.
- Речник голови Європейської ради Баренд Лейтс повідомив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року і вже є відкрите запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Брюссель.