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«Їдемо з хорошими результатами» – Зеленський повертається з Вашингтона до України

22 грудня президент Володимир Зеленський у своєму першому відеозверненні після візиту до Вашингтона заявив, що повертається в Україну з "хорошими результатами". Дорогою додому він також завітав до Польщі.

Четвер, 22 грудня 2022, 20:08
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Відповідне звернення глава держави опублікував у Facebook.

Президент задоволений візитом до США.

Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе, – наголосив він. Коли ми кажемо “патріоти” в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом.

Глава Української держави висловив вдячність президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Окрім цього, він подякував Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, “усім тим, хто бажає перемоги, так само як і всі ми”.

Дорогою додому Зеленський зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Він також висловив вдячність за незмінну й потужну підтримку.

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.

Окрім цього, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.

Ви ніколи не залишитеся наодинці. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого, – наголосив він.

Також колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу “надзвичайним”, заявивши, що боротьба країни з російською агресією “довела: це є дійсно хорошою інвестицією для Сполучених Штатів”.

Теги: візит до Вашингтона, Дуда, Зеленський, підтримка України, Польща, результати зустрічі

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