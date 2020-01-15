Ідентифікація громадян України, які загинули у катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки, повинна завершитися до 19 січня.

Про це заявив представник штабу РНБО Олег Корнієнко на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, повідомляють #Букви.

“Ідентифікація триває, і зараз не всі загиблі українці ідентифіковані. Як запевняє іранська сторона, до 19 січня це буде завершено”, – зазначив Корнієнко.

За його словами, в Ірані зараз знаходяться 10 експертів, зокрема експерти-криміналісти МВС України. Відразу після трагедії туди попрямувала група з 45 осіб, але напередодні представники Державної служби надзвичайних ситуацій України повернулися з Ірану.

“Літаком повернулися 29 осіб, необхідності в перебуванні яких вже не було. Вони повністю виконали покладені на них завдання. Там зараз знаходяться 10 експертів і 12 членів екіпажу Іл-76 до завершення ідентифікації тіл і для їх репатріації (повернення, – ред.) в Україну”, – наголосив Корнієнко.

Він не зміг відповісти на запитання, як працював у ці дні оперативний штаб РНБО і хто відповідав за інформування громадськості про те, що відбувається.

Також він не зміг сказати, хто повинен був заборонити польоти МАУ в ту ніч і хто повідомив про катастрофу.

“В будь-якому разі до мене дійшла інформація від посла”, – сказав чиновник.