Про це заявив представник штабу РНБО Олег Корнієнко на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, повідомляють #Букви.
“Ідентифікація триває, і зараз не всі загиблі українці ідентифіковані. Як запевняє іранська сторона, до 19 січня це буде завершено”, – зазначив Корнієнко.
За його словами, в Ірані зараз знаходяться 10 експертів, зокрема експерти-криміналісти МВС України. Відразу після трагедії туди попрямувала група з 45 осіб, але напередодні представники Державної служби надзвичайних ситуацій України повернулися з Ірану.
“Літаком повернулися 29 осіб, необхідності в перебуванні яких вже не було. Вони повністю виконали покладені на них завдання. Там зараз знаходяться 10 експертів і 12 членів екіпажу Іл-76 до завершення ідентифікації тіл і для їх репатріації (повернення, – ред.) в Україну”, – наголосив Корнієнко.
Він не зміг відповісти на запитання, як працював у ці дні оперативний штаб РНБО і хто відповідав за інформування громадськості про те, що відбувається.
Також він не зміг сказати, хто повинен був заборонити польоти МАУ в ту ніч і хто повідомив про катастрофу.
“В будь-якому разі до мене дійшла інформація від посла”, – сказав чиновник.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.