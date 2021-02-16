Ідеологічна лихоманка: як Pizzagate за чотири роки трансформувалася у QAnon

4 грудня 2016 року 28-річний Едгар Меддісон Велч, житель міста Солсбері, штат Північна Кароліна, прокинувся до сходу сонця, сів за кермо та почав втілювати свої божевільні плани, спровоковані теорією змови, яку він незабаром допоможе прославити. Проїхавши 350 миль від рідного міста до столиці країни, Велч нахилив камеру мобільного телефона до себе й натиснув запис.

Про це повідомляє The Washington Post.

“Я не можу дозволити вам зростати у світі, зіпсованому злом”, – сказав чоловік своїм двом маленьким донькам.

Після цього Велч поїхав до “центру педофілії та корупції”, за версією вигаданої теорії змови Pizzagate – Comet Ping Pong, популярної піцерії на північному заході Вашингтона. Згідно з теорією фальшивої змови, могутні демократи знущалися з дітей саме в цьому закладі. А Велч, 28-річний працівник складу, мав намір дітей врятувати. Він зробив три постріли, але пошкодив лише стіни та майно піцерії. На щастя, обійшлося без жертв.

Відтоді минуло понад 4 роки. Однак дезінформація та екстремізм у США лише посилилися. До Вашингтона за ці роки прямували сотні таких же “борців”.

Цього разу вони націлилися на Капітолій – храм американської демократії. Заворушення у січні цього року спровокували прихильники теорії змови QAnon – наступниці Pizzagate.

Облога 6 січня призвела до п’яти смертей, понад 200 арештів та другого імпічменту Дональда Трампа. Його нахабство похитнуло віру в американську демократію.

Насправді ці два випадки демонструють процвітання теорій змов, які неодноразово пропагував колишній президент Трамп. Прихильники теорій змов готові влаштовувати безлад та вбивати заради своїх переконань.

Pizzagate була раннім попередженням про те, як дезінформація може спричинити насильство, сказала Джоан Донован, вчений з питань маніпуляцій із ЗМІ, громадських рухів та екстремізму.

“Велика різниця між 2016 роком і Pizzagate та QAnon зараз… це в масштабі. Через чотири роки це охопило набагато більше людей”, – сказала Донован.

Напруга зростає

21 листопада 2019 року власник піцерії, яку обстріляв Велч, Джеймс Алефантіс отримав електронного листа із повідомленням про те, що злочинець незабаром вийде з в’язниці.

“Звільнення ув’язненого заплановано на 28 травня 2020 року”, – йшлося у повідомленні.

Тоді власник закладу відчув, що напруга зростає.

На той час минуло три роки з дня терористичного акту. Однак прихильники фальшивої теорії змови Pizzagate не змирилися з поразкою. Вони погрожували Алефантісу смертю та навіть підпалювали двері піцерії.

Тепер чоловік розгублено намагався зібратися з думками та повідомити новину про звільнення з в’язниці Велча своїм травмованим працівникам.

Їхні психологічні травми почалися за кілька днів до виборів президента США, коли змагалися Трамп та Клінтон. Раптом акаунт Алефантіса в Instagram завалився коментарями зі звинуваченнями у педофілії.

Перед цим WikiLeaks опублікував зламані електронні листи голови передвиборчої кампанії Гіларі Клінтон Джона Подести. У листуванні Алефантіс запитав Подесту про збір коштів у Кометі. В інших листах Подеста говорив про отримання “сирної піци”. У соцмережах анонімні користувачі помилково заявляли, що “сирна піца” – це код “дитячої порнографії”, а Комета — місце великої демократичної секс-пастки для дітей.

Цю теорію змови підтримали відомі ультраправі медіаперсони. Так з’явилася теорія змови Pizzagate. А Велч її прославив на увесь світ.

Хто такий Едгар Меддісон Велч?

Едгар Меддісон Велч був глибоко травмований з дитинства. Він вкрай важко пережив смерть 16-річного брата. Той розбився в автокатастрофі, коли Велчу було лише 8 років.

Аварія знищила щасливу сім’ю Велча. Однак його батьки допомагали сиротам, нужденним дітям та тваринам.

У 2010 році Велч поїхав на Гаїті з церковною групою, щоб допомогти сиротам після землетрусу. За словами його батька, чоловік благав їх дозволити привезти 3-4 осиротілих дітей, якими він хотів опікуватися.

“Велч завжди був трохи маніакальним”, – сказав Тоні Кунц, друг із середньої школи.

За словами чоловіка, Велч боровся з залежністю у реабілітаційному центрі. Після лікування він став ще більш набожним.

Восени 2016 року колись авантюрний Велч повернувся у рідне місто, яке він насмішкувато називав “Смоллсбері”. Його шлюб розпався. Він намагався стати пожежником, як його мати, але не зміг.

Велч почав працювати на складі Food Lion. Якось вночі він наїхав на 13-річного хлопчика, якого довелося перевезти до лікарні зі зламаними кістками та травмою голови. Чоловік вмів надавати екстрену медичну допомогу, тому намагався допомогти підлітку, поки не прибули лікарі.

У цьому інциденті його не звинуватили, але він психологічно травмував чоловіка.

Через місяць Велч поділився зі своєю дівчиною тривожними повідомленнями про педофілію у піцерії столиці. Вона ж запропонувала йому “зупинити це”.

Пізніше слідство встановить, що Велч годинами переглядав відеоролики Pizzagate та відвідував вебсайт піцерії.

Також він намагався завербувати свого друга, який був ветераном війни в Афганістані. Однак чоловік не піддався.

“Скоєння нападу на лігво педофілів, можливо, присвячене життям кількох людей… Протистояння проти корумпованої системи, яка викрадає, катує та зґвалтує немовлят та дітей на нашому власному подвір’ї”, – описав свою місію Уелч.

Друг терориста запропонував йому піти у розвідку, а не влаштовувати напад відразу. Але той вирішив діяти самостійно.

Через два дні озброєний Велч вдерся у піцерію. Шокований персонал почав повільно виводити відвідувачів.

Велч вештався піцерією, шукаючи підземелля, якого не було. Знайшовши двері, які не вдалося відчинити, він вистрілив у замок. Але це була лише комп’ютерна шафа.

Зрештою він відклав зброю, поклав руки на голову і вийшов на вулицю, де на нього чекали десятки поліціянтів.

“Я приїхав до округу Колумбія з наміром допомогти людям, які, на мою думку, гостро потребували допомоги. Я ніколи не мав наміру завдати шкоди чи налякати невинне життя, але зараз я усвідомлюю, наскільки дурним і необдуманим було моє рішення”, – писав пізніше Велч у листі до судді.

Інцидент тривав кілька хвилин, але переслідував наляканих людей роками.

На судовому засіданні 22 червня 2017 року, в рамках якого Велч буде засуджений до чотирьох років в’язниці, співробітник піцерії заявив, що його психіка зламана безсонням і депресією.

“Після цього я просто хотів провалитися крізь землю. Я не зміг залишити свій будинок. Я не міг заснути. У мене були жорстокі жахи з різними наслідками ситуації, яка тижнями повторювалась знову, і знову, і знову”, – зізнався чоловік.

Алефантіс говорив про “значні збитки”, проте був оптимістом.

“Я сподіваюся, що одного разу, у більш правдивому світі, кожен із нас запам’ятає цей день як аберрацію, символ часу хвороби, коли деякі частини нашого світу божеволіли від дезінформації, а брехню сприймали як правду… Я сподіваюся, що одного разу правда переможе, перш ніж постріл знову пролунає в місці тепла та любові”, – сказав він у суді.

Деякі послідовники Pizzagate підтримали дії Велча, але решта заявили, що стрілянина була фальшивою. На їхню думку, насправді таким чином демократи хотіли відвести від себе підозри.

У в’язниці Велч керував групами з вивчення Біблії, тож його віра у Pizzagate мутувала у щось інше.

Народження QAnon

28 жовтня 2017 року користувач “Q” почав розміщувати повідомлення на 4chan. Повідомлення поширювалися й на Pizzagate, стверджуючи, що сатанинські педофіли контролювали не лише Комету, але й світ, пили кров дітей, щоб залишатися молодими. Q пообіцяв, що Трамп та інші урядові інсайдери притягнуть їх до відповідальності.

QAnon швидко перейшов на Twitter, Facebook та YouTube, де знайшов мільйони нових прихильників.

На момент звільнення Велча з в’язниці 3 березня, QAnon вирішив діяти активніше. Марджорі Тейлор Грін, республіканка з Джорджії, яка підтримала переконання QAnon, була на шляху до здобуття місця в Конгресі.

Через кілька днів після звільнення Велч сфотографувався з одним із друзів, якого намагався завербувати для своєї злощасної місії.

Примруживши очі, ніби давно не бачив сонячного світла, він обійняв друга, зазирнув у камеру і посміхнувся.

Він повернувся

Велч відразу почав жити розміреним та спокійним життям. 27 березня дівчина, яка одного разу сказала, що залишає його через його одержимість Pizzagate, оголосила у Facebook, що вийшла за нього заміж. А у вересні вона опублікувала фото, на якому вони обіймаються на пляжі, поклавши руки на її вагітний живіт.

“Для нього минув рік. Але він повернувся додому щасливим”, – сказав Дейн Гренберрі, близький друг, який обмінювався листами з Уелчем, коли він сидів у в’язниці.

Чоловік із дружиною та доньками відвідує друзів та родичів. Кажуть, що він з нетерпінням чекає народження сина.

Наразі усіх цікавлять відповіді на ключові питання. Він все ще вірить у Pizzagate? Він слідував за Q? А тепер, що він думає про напад на Капітолій?

Друг Велча каже, що вони не розмовляють про це. Тема теорій змови у їхньому колі заборонена.

Сам Велч відмовився коментувати ситуацію, як і його дружина та батько. Наразі чоловік відбуває випробовувальний термін.

“Це була трагедія”

Місцеві ЗМІ не висвітлюють новини про звільнення Велча з в’язниці. Жителі Солсбері намагаються не згадувати цю трагедію.

“Це була аномалія. І це була трагедія з точки зору молодої людини. Я не знаю, яким був його психічний стан”, – розповіла місцева жителька.

Досі незрозуміло, чому Велч боровся із “кривдниками дітей” у Вашингтоні, а не в рідному місті. У той трагічний день за 7 миль від дому чоловіка жорстоко розстріляли 7-річну Аянну Аллен, але за неї ніхто не заступився.

Винного так і не знайшли. На жаль, свідки відмовлялися говорити, оскільки були налякані.

Солсбері – місто контрастів, де часто виникають розбіжності та расові скандали. Президентські вибори лише посилили це. Поки жителі Солсбері підтримували Джо Байдена, округ Роуен пішов за Трампом. Конгресмен округу, республіканець Тед Бадд, відмовився прийняти поразку Трампа.

Фото: The Washington Post

Він сказав, що був “вражений” заворушеннями у Капітолії, але не менш шокований, зрозумівши, що QAnon поширюється в окрузі Роуен.

Його дружина Ненсі заявила, що поспілкувалася з послідовниками QAnon і дійшла висновку, що вони “ставляться до цього, як до релігії”.

“Готові померти?”

У ніч перед інавгурацією Байдена Еріка Мендоса роздавала чек клієнтам у внутрішньому дворику піцерії, коли побачила, як наближається десяток розлючених людей.

Персонал злякано телефонував Алефантісу, адже натовп так само як у 2016 році міг скоїти напад на їхній заклад. Але цього разу демонстранти пішли далі — на Капітолій.

Президентство Трампа закінчувалося так, як воно почалося: людьми, націленими на Комету Пінг-понг.

Алефантіс сподівався, що Pizzagate закінчиться теоріями змови, але це був лише початок. Хвороба поширилася на членів Конгресу.

Він додав, що це божевілля переходить межі дозволеного. Мільйони прихильників QAnon, як Велч, шукають те, чого не існує.