Про це розповідають #Букви.
Валерія Іонан назвала програш Ломаченка “просто поганим днем” і до публікації додала хештеги – #васямизтобою #lomaмизтобою.
“Лопес забрав усі пояси у Ломаченка. Вася, ти все рівно найкращий. Ми всі за тебе. Це був просто один поганий день”, – написала чиновниця.
Та більшість користувачів вирішили нагадати заступниці міністра, що Василь Ломаченко не так давно публікував у своєму Instagram відео з тренування російського спецназу.
“Вася проросійське лайно. Постив у себе в Інстаграмчику російський спецназ і російських попів, якщо ви забули. Заслужено отримав звіздюлей. Карма”, – написав один із користувачів.
У відповідь Іонан сказала, що він “іде в бан”.
“Замість нормальних тренувань та фокусі на боксі, Ломаченко закликав разом з московським агентом Лукою залишити Лавру в управлінні Москви, обіймав “братів-росіян” та вимагав зупинити громадську війну на Донбасі… В контракті реваншу немає. Тепер можна і спокійно працювати в московський церкві, не відволікаючись на бокс”, – написав користувач Ярослав Гришин.
Його чиновниця так само відправила у бан. Але інший користувач перепитав Валерію Іонову, чи дійснова вона заступниця міністра з питань євроінтеграції:
Потім Валерія Іонан забанила ще одного користувача:
А Олександр Жиляєв прямо запитав чиновницю, чому вона відправляє у бан тих, чия думка не співпадає з її.
На це Валерія Іонан відповіла, що це її персональна сторінка і їй вирішувати, кого відправляти у бан, а кого – ні.
“…Вся дискусія про ватників – не до мене. І люди, які його називають “ватником” можуть це робити не на моїй сторінці. Я його таким не вважаю, і маю до нього велику повагу”.
- Американський боксер Теофім Лопес переміг 32-річного українця Василя Ломаченка та став володарем титулу Чемпіона світу у легкій вазі.