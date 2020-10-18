Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації України, на своїй сторінці у Facebook "відстоювала честь" боксера Василя Ломаченка, відправляючи деяких коментаторів у бан.

Про це розповідають #Букви.

Валерія Іонан назвала програш Ломаченка “просто поганим днем” і до публікації додала хештеги – #васямизтобою #lomaмизтобою.

“Лопес забрав усі пояси у Ломаченка. Вася, ти все рівно найкращий. Ми всі за тебе. Це був просто один поганий день”, – написала чиновниця.

Та більшість користувачів вирішили нагадати заступниці міністра, що Василь Ломаченко не так давно публікував у своєму Instagram відео з тренування російського спецназу.

“Вася проросійське лайно. Постив у себе в Інстаграмчику російський спецназ і російських попів, якщо ви забули. Заслужено отримав звіздюлей. Карма”, – написав один із користувачів.

У відповідь Іонан сказала, що він “іде в бан”.

“Замість нормальних тренувань та фокусі на боксі, Ломаченко закликав разом з московським агентом Лукою залишити Лавру в управлінні Москви, обіймав “братів-росіян” та вимагав зупинити громадську війну на Донбасі… В контракті реваншу немає. Тепер можна і спокійно працювати в московський церкві, не відволікаючись на бокс”, – написав користувач Ярослав Гришин.

Його чиновниця так само відправила у бан. Але інший користувач перепитав Валерію Іонову, чи дійснова вона заступниця міністра з питань євроінтеграції:

“А ви точно заступниця міністра з питань євроінтеграції? Ви всіх, чия думка не співпадає з вашою, в бан відправляєте?”

Потім Валерія Іонан забанила ще одного користувача:

А Олександр Жиляєв прямо запитав чиновницю, чому вона відправляє у бан тих, чия думка не співпадає з її.

На це Валерія Іонан відповіла, що це її персональна сторінка і їй вирішувати, кого відправляти у бан, а кого – ні.

“…Вся дискусія про ватників – не до мене. І люди, які його називають “ватником” можуть це робити не на моїй сторінці. Я його таким не вважаю, і маю до нього велику повагу”.