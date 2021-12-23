Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на своїй сторінці у Facebook.
“Чергова ескалація та виникнення військового конфлікту на кордоні між Росією та Україною може призвести лише до вживання жорстких заходів проти РФ у координації із союзниками”, – зазначив Е. Хегер.
При цьому словацький посадовець зауважив, що демократичні принципи, безпека та суверенітет України мають бути абсолютним пріоритетом для Європи.
Він також нагадав, що вимоги Росії відмовитися від розширення НАТО та співпраці з Україною є фактично поверненням до ситуації 1997 року, коли лише розпочався процес розширення Альянсу у Центральну та Східну Європу.
“Бажання стерти досягнуте за понад 20 років для нас є неприйнятним”, – резюмував прем’єр.
- Нагадаємо, що Росія заявила про проведення масштабних навчань десантників в анексованому Криму і Краснодарському краї.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.