Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на своїй сторінці у Facebook.

“Чергова ескалація та виникнення військового конфлікту на кордоні між Росією та Україною може призвести лише до вживання жорстких заходів проти РФ у координації із союзниками”, – зазначив Е. Хегер.

При цьому словацький посадовець зауважив, що демократичні принципи, безпека та суверенітет України мають бути абсолютним пріоритетом для Європи.

Він також нагадав, що вимоги Росії відмовитися від розширення НАТО та співпраці з Україною є фактично поверненням до ситуації 1997 року, коли лише розпочався процес розширення Альянсу у Центральну та Східну Європу.