За оцінкою американської розвідки, "Ісламська держава" в Афганістані може завдати удару США всього протягом шести місяців.

Про це у Конгресі США заявив заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль, повідомляє The Guardian.

“Наразі розвідувальна спільнота вважає, що ІДІЛ-К (угруповання, що базується в Афганістані) й “Аль-Каїда” мають намір проводити зовнішні операції, зокрема, проти США, але жодна з них поки що не може бути реалізована. Ми можемо побачити, як ІДІЛ-К створить таку можливість десь через шість чи 12 місяців”, – сказав Каль.

Ця інформація є останнім нагадуванням про те, що Афганістан все ще може становити серйозну проблему для національної безпеки США. Але “Талібан”, який захопив владу в країні, є ворогом “Ісламської держави”.

Водночас поки що не зрозуміло, чи зможе “Талібан” ефективно боротися з “ІДІЛ” після відходу США.

“За нашою оцінкою, “Талібан” та ІДІЛ-К – смертельні вороги. Таким чином, “Талібан” дуже зацікавлений у тому, щоб переслідувати ІДІЛ-К. Їхню здатність зробити це, я думаю, ще належить визначити”, – додав Каль.

За оцінкою Пентагону, у лавах ІДІЛ в Афганістані – кілька тисяч бойовиків.

В.о. міністра закордонних справ нового уряду талібів Амір Хан Муттакі заявив, що загрозу з боку бойовиків “Ісламської держави” буде усунуто. Він додав, що Афганістан не стане плацдармом для нападу на інші країни.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.