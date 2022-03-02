Третій Президент України Віктор Ющенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна побажавши йому "піти нах*й". Водночас він назвав росіян катами, які приносять муки на українську землю.

Про це ексочільник держави заявив на своїй сторінці у Facebook.

Ющенко наголосив, що наразі Україна у вогні та палає “від Сходу до Заходу, із Півдня до Півночі”. Через російську агресію на українських теренах гинуть наші діти, жінки, чоловіки й достойні солдати та солдатки.

“Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, “русский мир”, який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою націю і державу Україну”, – констатував третій президент.

Ющенко зауважив, що сюди росіян ніхто не кликав, ніхто не хоче бачити їх “в жодній українській хаті, селі чи містечку”. “Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська Земля. І вона, до речі, це успішно робить вже сьомий день!” – пише він.

За його словами, ця війна – вже 25-та окупаційна та загарбницька, яку веде “Московія проти України-Русі”.

“А тепер про головне. Росіяни, знову звертаюсь до тих, хто ще думає і має совість. Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій”, – акцентував Ющенко.