Про це ексочільник держави заявив на своїй сторінці у Facebook.
Ющенко наголосив, що наразі Україна у вогні та палає “від Сходу до Заходу, із Півдня до Півночі”. Через російську агресію на українських теренах гинуть наші діти, жінки, чоловіки й достойні солдати та солдатки.
“Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, “русский мир”, який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою націю і державу Україну”, – констатував третій президент.
Ющенко зауважив, що сюди росіян ніхто не кликав, ніхто не хоче бачити їх “в жодній українській хаті, селі чи містечку”.
“Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська Земля. І вона, до речі, це успішно робить вже сьомий день!” – пише він.
За його словами, ця війна – вже 25-та окупаційна та загарбницька, яку веде “Московія проти України-Русі”.
“А тепер про головне. Росіяни, знову звертаюсь до тих, хто ще думає і має совість. Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій”, – акцентував Ющенко.
Наприкінці він побажав Путіну “покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший”.
“Іди на х*й!” – резюмував Ющенко.
- Також у Росії деякі депутати закликали Володимира Путіна до припинення війни в Україні. Вони наголосили, що дії Кремля призведуть до катастрофічних наслідків для їхньої країни.
- В Україні кадирівці готувалися до вбивства президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак виявилося, що спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.
- Станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.