На місці падіння ракети у польському селі Пшеводув продовжують працювати слідчі, які вивчають уламки ракети, глибину воронки, розраховують напрям, з якого прилетіла ракета та навіть кількість використаного палива. За попередніми оцінками фахівців, ракета, яка потрапила на територію Польщі - це ракета з української ППО.

Про це у коментарі TVN24 розповів голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.

Кумох наголосив, що 15 листопада Росія завдала ракетного удару по Україні, а тому лише РФ несе повну відповідальність за всі ракети, які падають.

Він додав, що “ніхто не звинувачує Україну у навмисному бомбардуванні польської території”.

“Це схоже на те, якби людина вийшла на дорогу і спровокувала зіткнення автомобіля з автобусом. Чи винен автомобіль? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу та призвела до аварії”, – сказав посадовець.

Він додав, що на сьогодні “є багато ознак того, що одна з ракет, якими повинна була б бути збита російська ракета, не влучила у ціль”.

“Система самоліквідації не спрацювала і ця ракета, на жаль, призвела о трагедії”, – уточнив Кумох.

Він також розповів, що розслідуванням займається польсько-американська слідча група і був запит від українців на допуск до розслідування. За його словами, якщо США та Польща погодяться – Україна зможе взяти участь у розслідування.

“Наскільки я знаю, з американського боку немає заперечень. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, найімовірніше, не буде причин відмовляти українцям у доступі”, – пояснив він.

На запитання, які докази є у слідчих, Кумох відповів, що “є кадри”, однак поки що він не розповідатиме, що на них зафіксовано, адже вони “секретні”.

“Але прем’єр дав таку інформацію, такі матеріали є. Це наші звичайні фото з кордону, де можна побачити деякі речі. Це кадри над Україною, бої над Україною, у якийсь момент, за дуже короткий проміжок часу, видно певну послідовність подій”, – сказав Кумох.

Він резюмував, що Польща хоче донести це Україні і разом працювати.

“Я хочу, щоб українці першими побачили, які матеріали є у нас”, – сказав посадовець.

ДОВІДКА: 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по Україні, було зафіксовано падіння ракет у Польщі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Спершу у польському МЗС завили, що на їхню території впали ракети російського походження.

Та вже наступного дня низка світових політиків заявили, що ракета, яка залетіла на територію Польщі — це, найімовірніше, ракета з української ППО.

З такою заявою, зокрема, виступили Джо Байден, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Польщі Анджей Дуда. Водночас всі політики зійшлись у думці, що у будь-якому випадку винною у цьому інциденті є Росія.

Своєю чергою Україна заперечує, що на територію Польщі впали саме українські ракети.

“Я навіть не сумніваюсь у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.