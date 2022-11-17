Про це у коментарі TVN24 розповів голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох.
Кумох наголосив, що 15 листопада Росія завдала ракетного удару по Україні, а тому лише РФ несе повну відповідальність за всі ракети, які падають.
Він додав, що “ніхто не звинувачує Україну у навмисному бомбардуванні польської території”.
“Це схоже на те, якби людина вийшла на дорогу і спровокувала зіткнення автомобіля з автобусом. Чи винен автомобіль? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу та призвела до аварії”, – сказав посадовець.
Він додав, що на сьогодні “є багато ознак того, що одна з ракет, якими повинна була б бути збита російська ракета, не влучила у ціль”.
“Система самоліквідації не спрацювала і ця ракета, на жаль, призвела о трагедії”, – уточнив Кумох.
Він також розповів, що розслідуванням займається польсько-американська слідча група і був запит від українців на допуск до розслідування. За його словами, якщо США та Польща погодяться – Україна зможе взяти участь у розслідування.
“Наскільки я знаю, з американського боку немає заперечень. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, найімовірніше, не буде причин відмовляти українцям у доступі”, – пояснив він.
На запитання, які докази є у слідчих, Кумох відповів, що “є кадри”, однак поки що він не розповідатиме, що на них зафіксовано, адже вони “секретні”.
“Але прем’єр дав таку інформацію, такі матеріали є. Це наші звичайні фото з кордону, де можна побачити деякі речі. Це кадри над Україною, бої над Україною, у якийсь момент, за дуже короткий проміжок часу, видно певну послідовність подій”, – сказав Кумох.
Він резюмував, що Польща хоче донести це Україні і разом працювати.
“Я хочу, щоб українці першими побачили, які матеріали є у нас”, – сказав посадовець.
ДОВІДКА: 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по Україні, було зафіксовано падіння ракет у Польщі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Спершу у польському МЗС завили, що на їхню території впали ракети російського походження.
Та вже наступного дня низка світових політиків заявили, що ракета, яка залетіла на територію Польщі — це, найімовірніше, ракета з української ППО.
З такою заявою, зокрема, виступили Джо Байден, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Польщі Анджей Дуда. Водночас всі політики зійшлись у думці, що у будь-якому випадку винною у цьому інциденті є Росія.
Своєю чергою Україна заперечує, що на територію Польщі впали саме українські ракети.
“Я навіть не сумніваюсь у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.
Також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.
- Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету під час і поблизу місця ракетного удару по Польщі.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.
- Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.
- Президент США Джо Байден заперечив коментар президента України Володимира Зеленського про те, що ракети, які впали в Польщі, не були українського походження.