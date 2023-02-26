26 лютого директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив, що альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, він назвав це "тривожним".

Про це повідомляє CNN.

Бернс пояснив, що зараз так званий альянс рухається досить швидко в дуже небезпечному напрямку.

Ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським містам та цивільному населенню. Ми знаємо, що вони забезпечили боєприпаси для артилерії і танків”, – сказав він.

Окрім цього, ЦРУ також бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі та принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в їхньому вторгненні.

Бернс також описав свою розмову з директором служби зовнішньої розвідки Росії та сказав, що президент Росії Володимир Путін “надто впевнений” у своїй здатності “розтерзати Україну”.

Він назвав дискусію з Наришкіним “досить сумною”, але пояснив, що він зрозумів деякі ключові моменти.

Моя мета полягала не в тому, щоб говорити про переговори. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Потрібно було роз’яснити Наришкіну — а через нього і Путіну — серйозні наслідки, якщо Росія будь-коли вирішить застосувати ядерну зброю будь-якого виду. Я думаю, що Наришкін зрозумів серйозність цього питання, і я думаю, що Путін також це зрозумів”, – сказав Бернс.

Відповідаючи на запитання, чому ця розмова була сумною, Бернс додав, що з боку Наришкіна також було дуже зухвале ставлення.

Відчуття зухвалості та зарозумілості, що відображало власну думку Путіна — його власну сьогоднішню віру в те, що він може змусити час працювати на себе, що він вірить, що може перемелювати українців. , що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома.”, – пояснив директор ЦРУ.

Зауважимо, минулого тижня інспектори МАГАТЕ виявили в Ірані уран, збагачений до рівня трохи нижчого від необхідного для створення ядерної зброї, що акцентує на ризику нової кризи, котру може спровокувати нестримна атомна діяльність країни.

Також згідно з оцінками європейських посадовців, російські запаси безпілотників іранського виробництва, здається, закінчуються. Їх застосування проти України значно скоротилося за минулі 10 днів.

Раніше стало відомо, що Іран використовував човни та державну авіакомпанію для контрабанди нових типів передових БПЛА дальнього радіуса дії до Росії для використання у війні проти України.

Також журналісти повідомили, що в іранських дронах, які постачають Росії, модифікують вибухові боєголовки, щоб вони могли завдати максимальної шкоди об’єктам інфраструктури України.

Окрім цього, Москва і Тегеран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який потенційно міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки для війни проти України, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами, заявили офіційні особи країни.

Під час візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази того, що РФ використовує іранські дрони в Україні. Він продемонстрував відповідні фотографії. Водночас реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.