Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що попросив свого російського колегу Володимира Путіна відкрити рейси до анексованого Криму через територію РФ.

Про це повідомляє державне видання БелТА.

Лукашенко поскаржився, що Україна закрила небо для білоруських літаків. Однак у Місхорі в Криму знаходиться санаторій, який начебто масово відвідують білоруси.

“Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: “Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Через Польщу ж ми не полетимо: туди теж не пускають”, – заявив Лукашенко.

Невизнаний білоруський лідер впевнений, що Путін прийме рішення на його користь й з відкриттям авіарейсів в Крим в обхід України не буде проблем.

“Закрили небо – ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим”, – додав Лукашенко.

Доручення щодо відкриття авіарейсів в анексований Крим вже передали компетентним органам.

Раніше стало відомо, що Україна готується до запровадження санкції проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій вже передали на розгляд РНБО, але секретар Ради нацбезпеки і оборони це заперечив.

Перед цим в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Після інциденту Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

24 травня глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.