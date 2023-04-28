П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що є лише один сценарій завершення війни, яку розв’язала Росія – перемога України та демократичного світу.

Про це він розповів у інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

На думку Петра Порошенка, є лише дві основні складові перемоги. Перша – це стабільна безпека на континенті. Другий фактор – депутінізація: Росії, Європи – Німеччини, Польщі тощо.

“Є дві основні складові перемоги. Перша – це стабільна безпека на континенті. Не в Україні, а на континенті чи, можливо, навіть у світі. А це можливо лише за умови повноправного членства України в НАТО та виведення всіх російських військ з території України. Другий фактор – депутінізація: Росії, Європи – Німеччини, Польщі тощо. Ми повинні зупинити будь-які спроби Путіна використовувати демократичний механізм для підриву стабільності та миру на континенті”, – зазначив п’ятий президент України.

А також додав, що для прискорення перемоги України необхідні п’ять ключових факторів: зброя, санкції, справедливість та покарання Путіна, економічна підтримка України, членство України в ЄС та НАТО.

“Це мій план перемоги для України та Європи. Перше: зброя. Нам не вистачає зброї, насамперед боєприпасів, винищувачів, артилерії та ракет великої дальності, тому що це абсолютно новий вид війни. Друге: санкції. Дієві санкції обрізають експортні можливості Росії, що може змусити Путіна піти на переговори після виведення військ. Третє: справедливість. Путін має постати перед судом у Гаазі. Четверте: економічна підтримка, яка допоможе нам вижити. Я не про реконструкцію, на це буде час, а про фінансову підтримку. І п’яте: повноправне членство України в ЄС і НАТО. Якщо ми зможемо скоординувати ці п’ять кроків, ми зможемо досягти перемоги за дуже короткий час”, – пояснив Петро Порошенко.

На запитання, чи готова українська нація припинити вогонь через “втому Заходу від війни”, Порошенко відповів: “однозначно ні, тому що припинення вогню – це можливість для Путіна. Це означає, що Путін може знову зібрати війська, гроші, озброєння і наступати. І якою буде його наступна мета? Ніхто не знає. Можливо Польща, можливо країни Балтії, можливо подальший наступ на Україну”.

П’ятий президент України наголосив, що агресор має бути покараний, адже іншого виходу немає. Він зазначив, що для тих, хто говорить про компроміс з Росією, у нього проста відповідь: “Путін хоче нас убити, він виконавець геноциду, він організував Бучу, Ірпінь, Маріуполь і призвів до загибелі десятків, якщо не сотень тисяч невинних людей. Він хоче нас вбити, а ми хочемо жити, українці хочуть жити у своїй країні. Як знайти компроміс у такій ситуації? У жодному разі”.

Крім того, Порошенко закликав одностайно підтримати майбутнє членство України в НАТО, тому що це – інвестиція в стабільність континенту, а “не подарунок для України”.