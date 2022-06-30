В Одеській області поки не відкриватимуть пляжі через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та небезпеку з моря.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області та “Суспільне“, посилаючись на відповідний брифінг.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ розглядались актуальні питання в регіоні. Наприклад, нехтування діями під час “Повітряної тривоги”, комісійні обстеження торгівельних центрів та дотримання правил безпеки під час відпочинку.

За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплести до берега, так само є небезпека загрози з моря і для того, щоб убезпечити людей — пляжі відкриватися не будуть.

Наразі в області немає ні єдиного пляжу, який був би офіційним. Цього сезону не можуть організувати пости рятувальників, де перевірятимуть дно та воду на наявність небезпек.

Вона також додала, що всі ставки, річки та лимани не перевірені, кожна водойма наразі є небезпечною. Водночас просто прийти туди й відпочивати не заборонено, проте заходити у воду небезпечно.

На брифінгу ДСНС спростували інформацію щодо відкриття міських пляжів в Одесі, яку раніше опублікувала мерія міста. Представники служби з надзвичайних ситуацій підтвердили, що порушувалося питання про можливі сітки, щоби лювити небезпечні предмети, та інші заходи безпеки, але рішення так і не знайшли.