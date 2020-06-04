У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський пояснили, що пустили його, бо "є норми культури".

Про це повідомляє hromadske.

Так, напередодні Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила прес-служба глави держави.

При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).

Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив у кафе “переконатися в дотриманні норм”, в зв’язку з чим це не є порушення карантину.

“Що вийшло. Учора президент зустрічався з бізнесом, було багато запитань, зокрема й щодо пом’якшення карантину. Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на винос. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: “Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав”. Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає ніяких”, – стверджує Ляшко.

Проте в коментарі виданню hromadske представники кав’ярні запевнили, що відвідувачів у приміщення не пускають, а президента пропустили, бо “є норми культури”.

“Ми не приймаємо відвідувачів, але ж це президент. Ми ж не поставимо його в порозі… Але, зрозуміло, що ви по-різному можете це собі розкрутити. Ви ж розумієте, якісь є норми культури…. Але от зайшов натовп людей, що ж вони будуть стояти?”, — пояснила співрозмовниця з адміністрації закладу.

Вона також додала, що це була “нестандартна ситуація”, а “на вулиці був дощ, де вони (посадовці — ред.) мали дітися?”.