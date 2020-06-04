Про це повідомляє hromadske.
Так, напередодні Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила прес-служба глави держави.
При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив у кафе “переконатися в дотриманні норм”, в зв’язку з чим це не є порушення карантину.
“Що вийшло. Учора президент зустрічався з бізнесом, було багато запитань, зокрема й щодо пом’якшення карантину. Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на винос. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: “Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав”. Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає ніяких”, – стверджує Ляшко.
Проте в коментарі виданню hromadske представники кав’ярні запевнили, що відвідувачів у приміщення не пускають, а президента пропустили, бо “є норми культури”.
“Ми не приймаємо відвідувачів, але ж це президент. Ми ж не поставимо його в порозі… Але, зрозуміло, що ви по-різному можете це собі розкрутити. Ви ж розумієте, якісь є норми культури…. Але от зайшов натовп людей, що ж вони будуть стояти?”, — пояснила співрозмовниця з адміністрації закладу.
Вона також додала, що це була “нестандартна ситуація”, а “на вулиці був дощ, де вони (посадовці — ред.) мали дітися?”.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Внутрішнє авіасполучення буде запущено в Україні з 5 червня, зовнішнє – 15 червня. Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів. Передбачено і низку інших послаблень з 5 червня.