Про це повідомляє hromadske.

Так, напередодні Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила прес-служба глави держави.

При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).

Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив у кафе “переконатися в дотриманні норм”, в зв’язку з чим це не є порушення карантину.

“Що вийшло. Учора президент зустрічався з бізнесом, було багато запитань, зокрема й щодо пом’якшення карантину. Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на винос. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: “Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав”. Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає ніяких”, – стверджує Ляшко.

Проте в коментарі виданню hromadske представники кав’ярні запевнили, що відвідувачів у приміщення не пускають, а президента пропустили, бо “є норми культури”.

“Ми не приймаємо відвідувачів, але ж це президент. Ми ж не поставимо його в порозі… Але, зрозуміло, що ви по-різному можете це собі розкрутити. Ви ж розумієте, якісь є норми культури…. Але от зайшов натовп людей, що ж вони будуть стояти?”, — пояснила співрозмовниця з адміністрації закладу.

Вона також додала, що це була “нестандартна ситуація”, а “на вулиці був дощ, де вони (посадовці — ред.) мали дітися?”.