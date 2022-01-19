Державне бюро розслідувань зреагувало на винесення запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку. У відомстві його назвали таким, що "не забезпечить належної поведінки підозрюваному".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань.

У ДБР наголосили, що виголошуючи запобіжний захід Петру Порошенку, слідчий суддя обґрунтував законність підозри в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

У відомстві також нагадали, що суд поклав на лідера “Європейської солідарності” такі зобов’язання як:

прибувати в органи досудового розслідування, до прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

не покидати межі Києва та області без відповідного дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання/роботи;

здати відповідним органам на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на перетин українського кордону.

“ДБР вважає, що запобіжний захід, вибраний судом для Петра Порошенка, не зможе забезпечити відповідну поведінку підозрюваного. Саме тому сторона обвинувачення має всі підставили для апеляційного оскарження цього рішення”, – підсумували у відомстві.