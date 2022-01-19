Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань.
У ДБР наголосили, що виголошуючи запобіжний захід Петру Порошенку, слідчий суддя обґрунтував законність підозри в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.
У відомстві також нагадали, що суд поклав на лідера “Європейської солідарності” такі зобов’язання як:
- прибувати в органи досудового розслідування, до прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
- не покидати межі Києва та області без відповідного дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання/роботи;
- здати відповідним органам на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на перетин українського кордону.
“ДБР вважає, що запобіжний захід, вибраний судом для Петра Порошенка, не зможе забезпечити відповідну поведінку підозрюваного. Саме тому сторона обвинувачення має всі підставили для апеляційного оскарження цього рішення”, – підсумували у відомстві.
- Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив Петра Порошенка під особисте зобов’язання.
- Також Петро Порошенко повідомив, що Володимир Зеленський та його оточення намагаються повернути Україну в найгірші часи Януковича.
- Раніше повідомлялось, що прокуратура просить заарештувати Петра Порошенка з альтернативою застави розміром в 1 млрд гривень.