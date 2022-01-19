За повідомленням правоохоронців, унаслідок конфлікту між правоохоронцями та учасниками акції на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка, є постраждалі з обох сторін.

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

За інформацією правоохоронців, через масові акції у центрі української столиці їм довелося посилити заходи безпеки. За порядком біля Печерського райсуду стежать поліція та військовослужбовці Національної гвардії України.

Окрім цього, у посиленому режимі працюють кінологи, вибухотехніки, поліція діалогу та співробітники ДСНС.

У поліції просять організаторів та учасників акції дотримуватися мирного формату і не влаштовувати провокації:

“Повідомляємо, що під час штовханини, яка відбулась у результаті невиконання вимог поліції, постраждав один правоохоронець. Окрім цього, один з учасників акції також повідомив про тілесні пошкодження”, – повідомляють у Нацполіції.

Затриманих чи доставлених у поліцію учасників акції немає.