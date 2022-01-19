Про це інформує пресслужба Нацполіції України.
За інформацією правоохоронців, через масові акції у центрі української столиці їм довелося посилити заходи безпеки. За порядком біля Печерського райсуду стежать поліція та військовослужбовці Національної гвардії України.
Окрім цього, у посиленому режимі працюють кінологи, вибухотехніки, поліція діалогу та співробітники ДСНС.
У поліції просять організаторів та учасників акції дотримуватися мирного формату і не влаштовувати провокації:
“Повідомляємо, що під час штовханини, яка відбулась у результаті невиконання вимог поліції, постраждав один правоохоронець. Окрім цього, один з учасників акції також повідомив про тілесні пошкодження”, – повідомляють у Нацполіції.
Затриманих чи доставлених у поліцію учасників акції немає.
- Нагадаємо, що Ірина Геращенко виступила з вимогою до поліції припинити провокації і розгін громадян перед Печерським судом.
- Також повідомлялось, що в результаті сутичок під Печерським судом постраждав депутат Київради Олександр Погребиський.
- Раніше стало відомо, що суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов’язання.