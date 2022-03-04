Експрезидент України Петро Порошенко закликав підприємців відкрити свої аптеки, бо для багатьох людей існує проблема дефіциту медикаментів.

Про це він сповістив для телеканалу “Прямий”.

За словами Порошенка, наразі населення зазнає величезних черг в аптеки. Тому він та представники партії “Європейська Солідарність” вийшли з ініціативою зобов’язати всіх власників, зокрема недержавної форми власності, відкрити заклади. Водночас власне з ліками проблем немає.

“Тому що по гуманітарній допомозі будь-які ліки нам можуть бути доставлені миттєво”, – зауважив п’ятий Президент.

Також він додав, що , що для надання гуманітарної допомоги активістки та депутатки від “Європейської Солідарності” в різних регіонах України розгорнули мережу волонтерських центрів.