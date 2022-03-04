Про це він сповістив для телеканалу “Прямий”.
За словами Порошенка, наразі населення зазнає величезних черг в аптеки. Тому він та представники партії “Європейська Солідарність” вийшли з ініціативою зобов’язати всіх власників, зокрема недержавної форми власності, відкрити заклади. Водночас власне з ліками проблем немає.
“Тому що по гуманітарній допомозі будь-які ліки нам можуть бути доставлені миттєво”, – зауважив п’ятий Президент.
Також він додав, що , що для надання гуманітарної допомоги активістки та депутатки від “Європейської Солідарності” в різних регіонах України розгорнули мережу волонтерських центрів.
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