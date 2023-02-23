Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

За засіданні були присутні Валерій Залужний, Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Едуард Москальов та Сергій Наєв.

Ситуація за основними напрямками:

Схід – дуже важко, роблять усе, щоб вистояти.

Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту.

Одеса й Чорноморський простір – ситуацію контрольована.

Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно — посилюються.

Окремо, на Ставці заслухали доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Зеленський запевнив, що є рішення й відносно нашої протидії.

Дуже детально на засіданні розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Президент зауважив, що не може публічно повідомити деталі щодо цього, але наголосив, що це “змістовна робота”. Навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал.

Також, протягом вечора глава держави отримує детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Унаслідок чергового російського удару у місті пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч осіб. Зеленський зазначив, що ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла.

Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо. Слава нашим воїнам! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто нам допомагає! Слава Україні!”, – наголосив президент.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.